У Києві директору школи за порушення правил карантину може загрожувати позбавлення волі

Директор, незважаючи на позитивний тест на коронавірус, продовжувала ходити на роботу

У Києві директору школи, яка незважаючи на позитивний тест на коронавірус, продовжувала ходити на роботу, загрожує позбавлення волі до шести років. Про це повідомив начальник головного управління Госпродпотребслужбы в Україні Олег Рубан в ефірі «112 Україна«.

«Даний випадок можна трактувати як порушення карантинних заходів та порушення закону про захист населення від інфекційної хвороби. Це позбавлення волі від трьох до шести років, якщо судом буде прийнято, а також штрафні санкції», — говорить Рубан.

Відзначається, що під питанням зараз перебувають 16 осіб, які контактували з цією жінкою. Глава Госпродпотребслужбы також сказав, що дітей серед контактних осіб не було.

Нагадаємо, про те, що в Києві знайшли коронавірус у директора однієї з шкіл, ще 5 червня на щоденному брифінгу повідомив мер Віталій Кличко. У Госпродпотребслужбе повідомили, що в тій школі, де ця жінка є директором, було встановлено 14 працівників, хворих коронавірусом.

Сьогодні під час онлайн-прес-конференції мер столиці Віталій Кличко заявив, що, незважаючи на позитивний тест на коронавірус, директор школи продовжила контактувати з людьми і навіть встигла сходити на роботу, відвідавши інклюзивний ресурсний центр Шевченківського району.

Як повідомлялося, коронавірус в Києві лабораторно підтвердили ще у 53 чоловік, двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3957 підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

За даними Моз, всього в Україні з початку пандемії Covid-19 захворіли 31 810 осіб, одужали — 14 253 людини, 901 чоловік помер. За добу в Україні виявили ще 656 випадків зараження коронавірусом.