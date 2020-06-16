Українських водіїв попередили про нові штрафи

Нові штрафи для водіїв за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або інших видів сп’яніння набудуть чинності уже 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє Твоя МАШИНА з посиланням на МВС.

Так, якщо нетверезий водій «попадеться» правоохоронцям, то йому доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Також можливе позбавлення водійського посвідчення на термін до 3 років.

Якщо порушника упіймають повторно, то йому загрожує штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Також у поліції повідомили, що стан сп’яніння вважатиметься кримінальним правопорушенням зі спрощеним досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні понад 115 тис. водіїв притягнули до відповідальності за водіння в нетверезому стані.