Трамп підписав указ про реформу поліції і заборонив поліцейським застосовувати силу

Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформування поліції після вбивства поліцейськими афроамериканців. Про це повідомляє телеканал NBC News.

«Президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про питання поліцейської діяльності на тлі зростаючого тиску і протестів по всій країні з-за смерті Джорджа Флойда, Бріони Тейлор, Рейшарда Брукса та інших афроамериканців від рук офіцерів правоохоронних органів», — йдеться в повідомленні.

При підписанні Трамп заявив, що він тільки що зустрівся з сім’ями кількох недавніх жертв насильства поліції, яке призвело до смертельних випадків.

«Я ніколи не міг уявити вашу біль або глибину ваших страждань, але я можу пообіцяти боротися за справедливість для всього нашого народу», — заявив Трамп.

За словами президента США, підписаний ним указ передбачає виділення субсидій для надання допомоги департаментам поліції, щоб представники правоохоронних органів по кожній конкретній ділянці були підготовлені не порушувати вимоги в питанні застосування сили.

Також указ передбачає створення національної бази даних скарг надмірного застосування сили та залучення професійних психологів у ситуаціях, коли необхідно реагувати в ненасильницьких випадках, таких як згубні звички, безпритульність та психічні захворювання.

Згідно з указом поліцейські ділянки повинні відповідати певним стандартам. Зокрема, мова йде про заборону застосування прийомів удушення щодо іншої особи, крім випадків, коли є загроза життю поліцейських.

Нагадаємо, 25 травня афроамериканця Джорджа Флойда затримала поліція за підозрою в тому, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивими грошима.

Один з поліцейських повалив затриманого на землю і коліном притиснув його шию до асфальту. Чоловік протягом декількох хвилин просив його відпустити і стверджував, що не може дихати.

Згодом йому викликали швидку, але Флойд помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Смерть настала в результаті механічної асфіксії».

Після цього у багатьох містах почалися протести і демонстрації. Вони не припинилися навіть після звільнення всіх чотирьох поліцейських, причетних до затримання й арешту того поліцейського, який тиснув на горло Флойда.

У неділю, 14 червня, у США відбулося чергове вбивство афроамериканця офіцером поліції. На цей раз затримання чорношкірого чоловіка Райшарда Брукса закінчилося смертю в місті Атланта (штат Джорджія). Після цього два співробітники поліції, які брали участь у його затримання, були звільнені. Також у відставку подав глава поліції Атланти.