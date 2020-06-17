Гепатитами в Україні хворіють майже 2 мільйони чоловік. Як уберегтися від небезпечного вірусу

В Україні вірусний гепатит С (ВГС) і вірусний гепатит В (ВГВ) заражені майже 2 мільйони чоловік. Лікарі рекомендують вакцинуватися, щоб уникнути інфікування цими вірусами, а також дотримуватися деякі запобіжні заходи.

Про це у вівторок, 16 червня, інформує Центр громадського здоров’я (ЦОЗ).

«Станом на 1 січня цього року, в Україні зареєстровано 7179 нових випадків вірусного гепатиту С (ВГС). 87 269 осіб перебувають під контролем лікарів. Протягом 2019 від цієї інфекції були вилікувані 7302 людини. Станом на цей же період зафіксовано 1848 нових випадків вірусного гепатиту В (ВГВ). 23 631 людина знаходиться під контролем. Протягом минулого року проліковано 1829 осіб», — йдеться в повідомленні.

У ЦОЗ відзначили, що за останніми статистичними даними, в Україні гепатитом С інфіковані 1 342 418 чоловік, а гепатит В — 559 341. У центрі наголосили, що вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації, а ось вакцини проти гепатиту С не існує. При цьому гепатит В на даний момент невиліковний, в той час, як гепатит С піддається лікуванню.

Також повідомляється, що станом на 1 травня цього року від вірусного гепатиту В вакциновано 60 627 дітей у віці до року, що складає 19,5% від планових щеплень.

«Нагадаємо, гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатити B і C — два основних типи вірусного гепатиту, які можуть викликати цироз і гепатоцеллюлярную карциному. ВГВ і ВГС є причиною 96% усіх випадків смертей, обумовлених гепатитами. Згідно з даними ВООЗ, близько 325 млн людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C», — заявили в ЦОЗ і додали, що вакцинація формує імунітет від гепатиту на 20-30 років, а іноді і довічно.

Крім того, в центрі розповіли, як можна запобігти зараження гепатиту В:

уникати контактів з кров’ю і рідинами організму інших людей

вибирати пероральні ліки замість ін’єкцій там, де це можливо

уникати випадкових статевих контактів, завжди використовувати презервативи

не ділитися засобами індивідуального користування (бритвами, ножицями і т. д.)

використовувати тільки простерилізовані інструменти для пірсингу і татуювань

вагітним жінкам, у яких діагностовано гепатит B, слід порадитися з лікарем про те, як запобігти передачі вірусу дитині

Також в ЦОЗ поділилися порадами про те, як уберегтися від гепатиту С:

дотримуватися гігієни рук, часто і ретельно їх мити

пам’ятати про безпечних медичних ін’єкціях і стерильне ін’єкційне обладнання

перевіряти донорську кров на гепатити B і C (а також ВІЛ і сифіліс)

правильно і регулярно користуватися презервативами

Людям, інфікованих ВГС, слід:

консультуватися щодо варіантів медичної допомоги і лікування;

вакцинуватися від гепатиту A та B;

дотримуватися правильного лікування;

регулярно проходити моніторинг, щоб вчасно діагностувати хронічні захворювання печінки.

«Ефективність лікування препаратами прямої противірусної дії становить понад 95%», — зазначили в ЦОЗ.