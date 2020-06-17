Іран незабаром передасть Франції «чорні ящики» збитого літака МАУ — Трюдо

Іран незабаром відправить у Францію «чорні ящики» збитого під Тегераном українського літака Boeing.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Чорні ящики повинні бути незабаром відправлені до Франції», — заявив Трюдо на щоденному брифінгу.

За його словами, затримка відправки була викликана обмежувальними заходами з-за пандемії коронавіруса.

«Ми будемо продовжувати тиск на іранський режим разом з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, отримати справедливість, отримати компенсацію для сімей», — додав він.