З початку року власників нелегальних АЗС оштрафували на майже 600 тис. грн — Держекоінспекція

За 5 місяців 2020 року Державна екологічна інспекція в ході перевірок АЗС оштрафувала порушників на майже 591 тис. грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«Нелегальні АЗС — це міни уповільненої дії! Сьогодні під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій говорили про нелегальному обігу пального. Не секрет, що мережа «чорних» автозаправок покрила всю Україну. За даними експертів, тіньовий паливний ринок становить до 30% і він постійно зростає. Крім того, що вони руйнують конкурентний ринок, нелегали піддають ризику довкілля та життя людей», — зазначив Мальований.

Так, за його словами, весь простір навколо «чорних» заправних станцій — це зона підвищеного ризику. Вони є джерелом викидів парів бензину і дизпалива в повітря, вибухонебезпечними об’єктами і завдають колосальної шкоди місцевим бюджетам, звідки фінансуються освіта, медицина та інфраструктура.

Мальований зазначає, що неодноразово бували випадки, коли працівники таких АЗС і випадкові люди ставали жертвами нещасних випадків, потрапляли в лікарні і навіть помирали. Причому, власники цих точок не несуть ніякої відповідальності за їх життя і здоров’я.

«Державна екологічна інспекція в 2019 році здійснила 311 перевірок АЗС та оштрафувала порушників на 1,6 млн грн. За 5 місяців 2020 року сума штрафів склала майже 591 тис. грн. На жаль, до держбюджету надійшло менше половини цих сум (437,8 і 243,3 тис. відповідно). Це зайвий раз доводить, що виписати штраф — не означає вирішити проблему. Треба, щоб працювала вся ланцюжок сплати штрафних санкцій, а інспекція мала можливості і потужності ефективно захищати безпечне екологічне простір в судах. Це є одним з моїх пріоритетів як глави ДЕІ», — додав він.