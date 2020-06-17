5 симптомів, що вказують на камені в нирках

Камені, які утворюються в нирках, називаються нирковими каменями.

Про наявність каменях в нирках можна навіть не здогадуватися аж до появи перших очевидних симптомів.

Ця патологія зазвичай утворюється через порушення обміну речовин, нестачу питної води в організмі, а також із-за вживання шкідливої ​​їжі — солоної, жирної та смаженої.

Зокрема, медики акцентують увагу на тому, що вкрай важливо дотримуватися правильного питного режиму, адже при недостатньому споживанні води ризик розвитку ниркових каменів стрімко зростає.

Крім того, необхідно обмежити споживання солі, адже висока кількість натрію в раціоні підвищує вміст кальцію в сечі, який згодом і створює камені в нирках. Пропонуємо дізнатися про головні симптоми каменів в нирках, які повинні вас насторожити.

СИЛЬНИЙ БІЛЬ

Утворення каменів у нирках викликає нестерпний біль. Медики попереджають, що ні в якому разі не можна ігнорувати сильний (хвилеподібний) біль, який зазвичай локалізується в нижній частині живота, спині або боці. Якщо у вас раптово виникли гострі хворобливі відчуття — негайно зверніться до лікаря.

НУДОТА ТА БЛЮВОТА

Одним з неочевидних симптомів каменів в нирках є нудота і навіть блювота. Разом з нудотою і блювотою також може з’явитися сильна блідість. Вся річ у тому, що камінь порушує нормальну роботу нирки, в результаті чого починається інтоксикація організму, симптоми якої схожі на отруєння.

КРОВ У СЕЧІ

Ниркові камені — одна з головних причин виникнення крові в сечі. Також важливо звертати увагу на процес сечовипускання. Якщо ви відчуваєте часті позиви до сечовипускання або помітили кров у сечі — терміново зверніться до лікаря.

ДИСКОМФОРТ У СИДЯЧОМУ ПОЛОЖЕННІ

Ще одним симптомом цієї патології є дискомфорт в сидячому положенні. Іноді камені в нирках також можуть викликати дискомфорт навіть в лежачому положенні, в результаті чого у людини порушується сон, так як вона постійно змінює позу в прагненні знизити неприємні відчуття. Це відбувається у зв’язку з тим, що в таких положеннях тіла зростає тиск на болючі ділянки з нирковими каменями.

ПІТЛИВІСТЬ

Мало хто знає, що сильна пітливість, особливо в нічний час доби, може сигналізувати про наявність ниркових каменів. Це пов’язано з тим, що при цій патології збільшується кількість гормонів, які впливають на частоту серцевих скорочень і кров’яний тиск.