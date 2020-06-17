Кабмін розгляне програму виплат сім’ям медиків, які постраждали або загинули від COVID-19

Кабінету міністрів України має намір представити програму виплат сім’ям медичних працівників, які загинули або постраждали під час боротьби з коронавирусной інфекцією.

Відповідна інформація була розміщена на сайті глави держави.

Така ініціатива надійшла від президента України Володимира Зеленського.

«Коронавірус продовжує приносити нові жертви і ми повинні діяти так само швидко, тому ми спрощуємо бюрократію, щоб вже на ділі допомагати сім’ям загиблих та постраждалих», — сказав гарант.

Постанови уряд планує розглянути 17 червня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, страхові виплати будуть залежати насамперед від того, за яких обставин медик заразився коронавірусом.

Зазначалося, що в разі смерті від захворювання при виконанні службових обов’язків сума компенсацій складе 1 мільйон 576 тисяч гривень і 210 тисяч гривень, якщо працівник не заразився і помер під час роботи з інфікованими.

Крім цього, уряд розгляне порядок виплат медикам, які отримали групу по інвалідності внаслідок зараження COVID-19.