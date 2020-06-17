ЗМІ: Виявлені секретні плани вторгнення Туреччини до Греції та Вірменії

Туреччина розробила секретні плани вторгнення в Грецію і Вірменію. Про це повідомляє Nordic Monitor.

За даними видання, секретний документ Генштабу Збройних сил Туреччини був помилково включений слідчим матеріали судової справи за спробу військового перевороту в Туреччині в 2016 році. Презентація, створена у програмі Power Point 13 червня 2014 року, називається «Інструкція з планування дій збройних сил Туреччини».

На одному зі слайдів є список з декількох планів операцій, більшість з яких вымараны. Залишилися незайманими тільки два пункти — плани вторгнення в Вірменію (складено 15 серпня 2000 року) і в Грецію (13 червня 2014).

Nordic Monitor пише, що немає ніяких відомостей за даними планами, відомо тільки про їх існування.

План вторгнення в Грецію названий «Чака Бей» на честь сельджукського еміра Чака-бея. План по захопленню Вірменії носить назву «Алтай», в честь воєначальника Фахреттина Алтаю.

Видання повідомляє, що документами обмінювалися по внутрішній електронній пошті, захищеної вищим командуванням Генерального штабу. Генштаб був стурбований можливим витоком даних та закликав суд дозволити перевірку документів перед їх поданням.