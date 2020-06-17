Сенцов: Справи Стерненко і Шеремета можуть стати переломним моментом історії сучасної України

Український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов вважає, що справу активіста Сергія Стерненко і справа про вбивство Павла Шеремета можуть стати переломним моментом сучасної української історії.

Про це режисер написав у Facebook.

За словами Сенцова, для нього «справа Стерненко в першу чергу про те, як хлопець не дав себе вбити, захистивши своє життя і життя своєї дівчини». «І добре, що на футболках з його ім’ям не стоїть питання: «Хто вбив?»», — додав Сенцов.

«Але зараз це справа набуває такого ж значення, що і справа про вбивство Шеремета, точніше про звинувачення в цьому невинних людей. Ці два судових розгляду можуть стати не тільки маркером для громадянського суспільства, але і переломним моментом сучасної української історії, після яких, чи ми утримаємо завоювання Революції Гідності, або нас почнуть засуджувати за участь у госперевороте 14-го року», — написав екс-в’язень Кремля.