Повінь – зміна системи

Menu
Close

Тина Кароль заворожила снимком в цветочном боди

17.06.2020

Она вся была в лучах солнца.

Известная украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять своими образами в Instagram. Несколько недель назад она опубликовала соблазнительные фото в трендовом белом костюме. А после чего удивила поклонников снимками в белом боди.

В этот раз она позирует перед камерой в кружевном боди, которое было похоже на россыпь белых цветов. Дополнила образ звезда аккуратной укладкой и неброским естественным макияжем.

Автором нового снимка является фотограф Антон Кулаковский.

На фото Кароль сидит на скамейке, а на ее лицо падают солнечные лучи.

«Ухххх какая женщина, какаяяяя женщина;Невероятно красивая; Что за солнышко перед до мной?; ой какая классная фотка; Самая красивая; Сердечный приступ от такой красоты; Два солнышка на одном фото», − писали поклонники в комментариях.

Читайте також:   Кароль стала другим членом журі національного відбору на “Євробачення-2020”
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *