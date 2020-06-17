Тина Кароль заворожила снимком в цветочном боди

Она вся была в лучах солнца.

Известная украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять своими образами в Instagram. Несколько недель назад она опубликовала соблазнительные фото в трендовом белом костюме. А после чего удивила поклонников снимками в белом боди.

В этот раз она позирует перед камерой в кружевном боди, которое было похоже на россыпь белых цветов. Дополнила образ звезда аккуратной укладкой и неброским естественным макияжем.

Автором нового снимка является фотограф Антон Кулаковский.

На фото Кароль сидит на скамейке, а на ее лицо падают солнечные лучи.

«Ухххх какая женщина, какаяяяя женщина;Невероятно красивая; Что за солнышко перед до мной?; ой какая классная фотка; Самая красивая; Сердечный приступ от такой красоты; Два солнышка на одном фото», − писали поклонники в комментариях.