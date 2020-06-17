Названо ускладнення, які можуть загрожувати тим, хто перехворів на коронавірус

Вже відомо, що коронавірус вражає не тільки легені. Навіть у тих, хто взагалі не відчував симптомів, можуть спостерігатися ускладнення. Деякі з них смертельно небезпечні, якщо нічого не зробити.Вже на початку пандемії коронавірусу було ясно, що він може вражати не тільки легені, але і кишечник – багато хворих стикалися з кишковими симптомами, такими як блювота, пронос, болі. Що стосується ускладнень, то по кишечнику поки немає точних даних, оскільки у більшості людей вже були якісь проблеми, наприклад, гастрит або дисбаланс мікрофлори. Зв’язати їх появу з впливом коронавірусу поки не вдалося.

Вчені з’ясували, що навіть у тих, хто перехворів без симптомів, в 20% випадків спостерігається так званий «ефект матового скла» в легенях. Це пов’язано зі зниженням їх функції, але, як правило, проходить без наслідків протягом декількох місяців. Щоб допомогти легеням, можна робити вправи для їх зміцнення.

Нещодавно американські вчені повідомили, що приблизно у чверті людей, які хворіли коронавірусом у важкій формі, спостерігалося погіршення функції нирок, а приблизно третині з них потрібна була терапія. Були і важкі порушення, що ведуть до відмови нирок. Щоб виключити такі ускладнення, досить здати аналіз крові на біохімію. Якщо показники, пов’язані з роботою нирок, будуть не в нормі, терапевт направить вас до нефролога.

Ще одна група ускладнень пов’язана з мозком і центральною нервовою системою. Досить часто у пацієнтів виникають запальні процеси в нервах і нейрозапалення. Якщо після одужання вас турбують головні болі, погіршилася пам’ять, увага і концентрація, варто звернутися до невропатолога.

Так як всі можливі ускладнення ще не вивчені, можуть виникати і інші проблеми. Тому, якщо вас щось турбує або почалося загострення хронічного захворювання, потрібно обов’язково звернутися до лікаря.