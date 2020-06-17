Эксперты назвали самые дорогие в обслуживании ситикары

Принято считать, что владение компактным ситикаром подразумевает небольшие затраты, но это далеко не всегда так.

Автоэксперты составившие топ самых дорогих в обслуживании ситикаров, говорят, что есть колоссальная разница в стоимости обслуживания Daewoo Matiz и какого-нибудь Smart.

Самый дорогой в обслуживании ситикар — это Mini Cooper. Для того, чтобы провести базовое техническое обслуживание (замена масел, тормозных дисков и свечей + работа), владельцу “Мини Купера” нужно потратить примерно 9500 гривень. Дороговизна ТО объясняется немецкими корнями — компанию British Motor Corporation, которая производит Mini Cooper, в свое время приобрел концерн BMW.

Вторая строка топа принадлежит еще одному немецкому автомобилю — Smart. Детище компаний Daimler-Benz и Swatch получилось довольно дорогим в обслуживании, что и не удивительно, учитывая происхождение автомобиля. Владельцам Smart приходиться тратить на ТО совсем немного меньше, чем владельцам “Купера”.

Третье место досталось субкомпактному хэтчбеку Audi A1. ТО для машины, которая пробежала 60 тысяч километров, обойдется в 23000 гривень. Утешить владельцев A1 можно тем фактом, что у этой модели весьма надежные и долговечные узлы, поэтому техобслуживание необходимо проводить довольно редко.

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