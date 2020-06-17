Аеропорт «Київ» відновив міжнародні рейси: куди можна полетіти

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

І це незважаючи на заяви керівництва про те, що небо для здійснення польотів за кордон буде залишатися закритим до 03:00 середи, 17 червня.

Зазначається, що напередодні за півгодини до півночі у «Києві» приземлився пасажирський рейс з Мінська. А вранці літак вилетів назад до столиці Білорусі.

Крім цього, 17 червня в графік вильотів з аеропорту значаться рейси в Польщу, Німеччину, Великобританію та Угорщину.

Нагадаємо, що відновлення міжнародних рейсів, згідно з рішенням Кабміну про чергове ослаблення карантину, уряд дозволив ще з 15 червня. Однак у столичному аеропорту імені Сікорського літаки не полетіли за кордон через рішення міської влади. Зокрема, спецкомісія заборонила міжнародні рейси, посилаючись на загрозливу епідеміологічну ситуацію в Києві-ка коронавіруса.

«Міжнародний аеропорт «Київ» не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у Києві, згідно з постановою Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020 року», – говорилося в повідомленні прес-служби аеропорту.

Відомо, що більшість пасажирів встигли попередити про скасування вильотів, однак деякі про це дізналися вже безпосередньо в аеропорту. Для людей також стало новиною, що в Європу досі не пускають туристів, навіть якщо ті мають квитки на літак.