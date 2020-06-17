В Одеській області 13-річний хлопець з мисливської рушниці поцілив у приятеля

В Одеській області 13-річний хлопець з мисливської рушниці випадково поцілив у 14-річного приятеля.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Постріл відбувся майже упритул. Пораненого хлопця прооперували, загрози життю вже немає. Медики кажуть, що підстрелений хлопець народився в сорочці.

“Це вогнепальне поранення дробом. Велика кількість дробинок перебуває в тілі. Як воно собі далі поведінки – можливо будуть якісь ускладнення. Всі видалити неможливо: частини, які можна було видалили, частину залишилася. Наразі загрози життя немає”, – розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко.

За попередньою версією поліції, підліток хотів похизуватися батьківською рушницею перед приятелем. Зброя нібито була у сейфі, а хлопець випадково знайшов ключі. Дорослих в цей час вдома не було.