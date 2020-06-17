У столиці Китаю посилили карантин через новий спалах коронавіруса

У столиці Китаю Пекіні посилили карантин через новий спалах коронавирусной інфекції. У місті зареєстрували 106 випадків зараження за останні п’ять днів.

Влада перевели навчальний процес у школах і вузах в дистанційний режим, закрили дитячі садочки, всі розважальні і спортивні заклади.

Рівень небезпеки у Пекіні підняли з першого на другий. Крім того, чиновники назвали ситуацію в столиці «дуже серйозною». Людям порадили перейти у віддалений режим роботи.

Виїзд з міста без вагомих причин заборонено. Виїжджають повинні надавати результати тестів на коронавирусную інфекцію, вьезжающие – пройти тестування. У Пекіні також заблоковані 29 житлових районів.