Повінь – зміна системи

Menu
Close

У столиці Китаю посилили карантин через новий спалах коронавіруса

17.06.2020

У столиці Китаю Пекіні посилили карантин через новий спалах коронавирусной інфекції. У місті зареєстрували 106 випадків зараження за останні п’ять днів.

Влада перевели навчальний процес у школах і вузах в дистанційний режим, закрили дитячі садочки, всі розважальні і спортивні заклади.

Рівень небезпеки у Пекіні підняли з першого на другий. Крім того, чиновники назвали ситуацію в столиці «дуже серйозною». Людям порадили перейти у віддалений режим роботи.

Виїзд з міста без вагомих причин заборонено. Виїжджають повинні надавати результати тестів на коронавирусную інфекцію, вьезжающие – пройти тестування. У Пекіні також заблоковані 29 житлових районів.

Читайте також:   Як я шукав роботу в Києві і потрапляв на треш-вакансії і шахраїв-рекрутерів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *