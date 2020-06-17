Науковці відкрили таємницю китайської солі

Те, що сіль є необхідним продуктом для життєдіяльності людського організму, загальновідомо. Вважалося, що виробляли її у великій кількості й у древньому Китаї. Однак прямих доказів цьому не було, оскільки археологи не могли відповісти на запитання “де?”. Адже до останнього часу на території країни при розкопках не було виявлено жодного місця, схожого на солевидобувний об’єкт. Тепер таке місце знайдене.

Відкриття належить китайсько-американській експедиції, що працювала на південному-сході КНР у районі Джонгба біля ріки Ганьцзін. Як пише лондонський щотижневик “NewScientist“, вчені побачили цілий склад глиняних черепків, вік яких складає не менше 4 тисяч років. Колись тут знаходилася “фабрика”, на якій сіль, що добувалася в місцевому кар’єрі, поміщали в чани і посудини з гострими днищами. За словами керівника експедиції Роана Фледа з Гарвардського університету, подібна форма “упакування” солі типова і для інших цивілізацій.

Для впевненості в тому, що мова йде саме про найдавніше підприємство подібного роду, черепки зі слідами соляного розчину направили на хімічну експертизу. Аналіз цілком підтвердив припущення вчених. Сіль на черепках ідентична тій, котру одержують на сучасних підприємствах у цьому районі Китаю.