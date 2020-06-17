Ця самогубна політика: Період напіврозпаду

Через 30 років після розпаду Радянського Союзу США виявилися на грані розвалу. Оглядач французької Le Figaro висловив думку, що у сьогоднішньої Америки немає майбутнього.

Невтішні прогнози для Сполучених Штатів висловлюють і інші світові видання, що лише підтверджує стрімку втрату позицій гегемона на міжнародній арені. Цьому значною мірою сприяє «самогубство», як охарактеризував її французький журналіст, політика Дональда Трампа.

Курс, якому слід 45-ий президент США, спрямований на втручання у внутрішні справи інших держав. Інтервенція у вигляді маріонеткових урядів і «кольорових» революцій залишила без уваги внутрішні проблеми країни, які зараз дали свої руйнівні, в прямому сенсі цього слова, плоди. Експерт навіть заговорив про потенційну громадянської війни в США.

Пандемія коронавіруса забрала сотні тисяч життів, продемонструвавши всю неефективність американської системи охорони здоров’я. Падіння ВВП та зростання безробіття ще сильніше наелектризували населення, особливо його соціально незахищені верстви. В цю порохову бочку було досить кинути одну запалений сірник… Як результат — протести і масові заворушення на расовому грунті по всій країні. Трамп заїкнувся про наведення порядку з допомогою військових, а попереду ще ж битва з демократами за президентське крісло. Впевнений у своїй перемозі Джо Байден повчально рекомендує своєму конкуренту визнати результати листопадових виборів та добровільно покинути свій пост, адже в іншому випадку, Трампа випровадять силою самі ж військові.