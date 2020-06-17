В Україні половина пенсіонерів не виконала нову вимогу щодо стажу

В Україні вже з 2027-го, щоб отримати виплату в 60 років, знадобиться як мінімум 35 років стажу. Зараз з таким стажем всього половина пенсіонерів, і ситуація в найближчі сім років зміниться незначно.

За оцінками Мінсоцполітики, через сім років близько 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років. За даними Міжнародної організації праці, зараз близько 50% пенсіонерів не виконують вимогу про стаж, який повноцінно вступить в силу в 2027 році.

Велика проблема – тіньова зайнятість. Близько чотирьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не сплачують. А ще мільйони частину зарплати отримують в конверті. Все це призводить до того, що на діючих пенсіонерів грошей просто не вистачає.