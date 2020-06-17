Обсяг прямих іноземних інвестицій скоротиться на 40%, – ООН

Потік прямих іноземних інвестицій в глобальній економіці в 2020 році скоротиться на 40% порівняно з показником 2019 року.

Про це йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) у зв’язку зі шкодою, завданою пандемією коронавірусної інфекції, передає “Анадолу”. За прогнозами UNCTAD, обсяг прямих іноземних інвестицій за підсумками поточного року знизитися до позначки нижче $1 трлн, що стане найнижчим показником з 2005 року.

Якщо в 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій становив $1,54 трлн, то у 2020 році цей показник впаде нижче позначки $1 трлн, зазначили в Конфедерації.

Крім того, очікується їхнє подалі зниження ще від 5% до 10% в 2021 році, а оздоровлення може початися в 2022 році, считают в UNCTAD.

У доповіді зазначається, що обмеження економічної діяльності з метою запобігання поширенню епідемії уповільнило реалізацію інвестиційних проектів. «Перспектива глибокої рецесії змусить міжнародні компанії до перегляду питання реалізації нових проектів. Антикризові програми урядів припускають також скорочення обсягу інвестицій», – йдеться в доповіді.

Глобальна економіка перебуває зараз у більш важкій ситуації, ніж під час фінансової кризи 2008 року, зазначив генсек UNCTAD Мухіса Кіту, оцінюючи ситуацію.

Пандемія призвела до шоку на глобальному інвестиційному ринку, зазначив генсек UNCTAD. За його словами, перспективи розвитку світової економіки поки що туманні, а період кризи безпосередньо залежить від терміну пандемії та ефективності заходів, що вживаються з метою мінімізації збитків.