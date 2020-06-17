В Румунії планують анулювати штрафи, виписані за годину надзвичайного стану

Сенат Румунії 16 червня схвалив законодавчу ініціативу, за якою анулюються всі штрафи, виписані під час режиму надзвичайного стану, введеного через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Radio Europa Libera Romania.

Проєкт документа передали на схвалення Палаті депутатів, нижній палаті парламенту Румунії.

Автори проєкту запропонували анулювати всі штрафи і протоколи, складені під час режиму надзвичайного стану в країні, на тій підставі, що суди можуть бути переповнені через кількість людей, які оскаржуватимуть штрафи.

Раніше Конституційний суд Румунії визнав неконституційним накладання штрафів за порушення карантину. Їх з початку карантину поліція виписала понад 300 тисяч. Це означає, що ті, хто отримав штрафи, можуть оскаржити їх через суд. Штрафи не анульовуються автоматично.

“Сума штрафів в Румунії, ймовірно, найвища в світі. Пенсіонер, який має пенсію 1000 леїв (понад 200 євро) на місяць, повинен заплатити штраф у розмірі 5000 леїв (понад 1000 євро) тільки тому, що він не зміг укластися в ті 2 години, протягом яких він мав право виходити з будинку”, – заявивши Келін Попеску-Терічан, лідер Альянсу лібералів і демократів.

Тим громадянам, які вже повністю або частково заплатили штрафи, повернути гроші. Міністерство фінансів розробить процедуру повернення коштів.

Штрафи, призначені за порушення самоізоляції, а також штрафи за порушення громадського порядку і спокою, не скасовуются.