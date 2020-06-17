У торговельному центрі у Техасі сталася стрілянина: є поранений

У вівторок ввечері в торговому центрі Galleria Dallas у місті Даллас, штат Техас, США, сталася стрілянина.

Про це в середу розказала газета The Dallas Morning News з посиланням на місцеву поліцію.

За даними видання, понад десять поліційних машин о 18:45 за місцевім годиною виїхали на місце події.

“Торговий центр був тимчасово заблокований, оскільки поліція розшукувала стрілка. Офіцери відвели покупців і співробітників від торгового центру для евакуації”, – йдеться в повідомленні.

Вже відомо, що в результаті інциденту постраждала одна людина — вона була поранена. Потерпілого відвезли в лікарню, але про його стан наразі нічого не відомо.