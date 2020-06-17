Макрон не приїде на парад Перемоги

Президент Франції Емманюель Макрон не отримував запрошення на парад Перемоги і він не приїде, повідомили «» в прес-службі Єлисейського палацу. Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко раніше повідомив, що пан Макрон може відвідати Росію найближчим часом.

«У порядку денному залишається візит президента Макрона в Російську Федерацію, ми над цим працюємо, терміни поки невідомі, але є впевненість, що цей візит відбудеться в досить короткі терміни»,— сказав пан Грушко на розширеному засіданні комітету Ради федерації з міжнародних справ. Він також заявив, що в Москві відзначають «спроби французької сторони спертися на славну дату 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні».

Нагадаємо, парад Перемоги в зв’язку з коронавірусом відбудеться 24 червня — в день історичного параду в 1945 році. Запрошення були направлені глав багатьох держав, але ще до пандемії. У Кремлі повідомили, що зараз запрошення поки що розсилаються тільки глав держав СНД, а з іншими високопоставленими зарубіжними гостями питання буде вирішуватися «вже по ситуації». З 9 червня в Москві достроково зняли основні карантинні обмеження.