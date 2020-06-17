В Одесі побили винуватця ДТП перехожі, він помер від інсульту. Поліція завела справу на які били

В Одесі автомобіль зіткнувся з іншою машиною на дорозі, після чого вилетів на тротуар і збив чоловіка, який йшов з вагітною дружиною і дитиною. Обурені перехожі почали бити винуватця ДТП, згодом водій помер у лікарні.

Некерована Toyota спочатку зіткнулася на дорозі з Daewoo. Реєстратор проїжджаючого позаду автомобіля зняв, як Toyota після удару виїхала на зустрічну смугу і збив паркан біля магазину. В цей момент там проходили подружжя з дитиною. Машина збила чоловіка, а жінка з дитиною встигли відскочити.

Удар виявився таким гучним, що люди вибігли на вулицю з сусідніх магазинів і офісів. Якби Toyota віднесло на кілька метрів далі, без жертв не обійшлося.

Свідки ДТП викликали «швидку допомогу», а деякі почали бити водія Toyota. Вони намагалися витягнути його з салону, а також пасажири машини. Чоловік намагався пояснити, що водієві насправді стало погано за кермом. Обурені свідки були впевнені, що той перебував під впливом алкоголю або наркотичних засобів.

Непритомного водія дістали з-за керма. Патрульні поліцейські намагалися його реанімувати, потім його терміново госпіталізували, проте чоловік помер по дорозі в лікарню. За попередньою версією, він помер у результаті зупинки серця.

Постраждалого пішохода відвезли в лікарню з травмою ноги і голови, однак від госпіталізації він відмовився. Його вагітну дружину в шоковому стані відвезли в жіночу консультацію на перевірку.

Кількох свідків ДТП, які били водія, забрали у райвідділ поліції. Вони дали свідчення і їх відпустили. Після події поліція відкрила дві кримінальні справи: порушення правил дорожнього руху і навмисне вбивство, поки з позначкою «природна смерть». Далі все залежить від висновку судмедекспертів.