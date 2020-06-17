США передають Україні обладнання більш ніж на $60 млн, включаючи рації, боєприпаси і ракети Javelin, — посольство

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання на понад $60 млн для передачі українських партнерів, включаючи рації, боєприпаси і протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомило посольство США в Україні.

«Допомога США у сфері безпеки і співпрацю з Україною під час COVID-19 продовжуються! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 млн доларів для передачі українських партнерів, включаючи рації, боєприпаси і протитанкові ракети Javelin. США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету і територіальної цілісності перед лицем російської агресії», — повідомило посольство США.