Прихильників Шарія під ВП закидали яйцями

Прихильників партії Шарія, які зранку прийшли під Офіс президента, закидали яйцями представники патріотичних, ветеранських та націоналістичних організацій.

Спершу поліція не пропускала під ВП як активістів партії Шарія, так і тих, хто намагався завадити проведенню акції проросійського блогера.

Однак пізніше правоохоронці оточили партійців Анатолія Шарія, пропустили його противників під будівлю на Банковій, відмежувавши протестувальників один від одного.

Противники проросійського блогера почали жбурляти яйця у бік своїх опонентів, на що поліція спробувала максимально відтіснити сторони конфлікту одну і одної.

Наразі ситуація залишається спокійною, поліція намагаєься перешкоджати сутичкам.