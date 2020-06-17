Боротьба з коронавірусом прискорює поширення інших хвороб

Бідні країни світу, які кинули усі свої сили на боротьбу з коронавірусом, виявились у зоні небезпеки інших хвороб, які зазвичай легко запобігаються вакцинами. Про це йдеться у статті The New York Times.

Цієї весни, коли ВООЗ заявила про пандемію, під час якої діти традиційно вважаються такими, що у зоні ризику, багато країн припинили свої програми з вакцинації. Навіть у тих країнах, які намагалися їх продовжувати, це стало практично неможливим через припинення поставок вакцин у зв’язку з пандемією коронавірусу. Через припинення повітряного сполучення вакцини просто перестали доставляти.

Тому зараз дифтерія знову з’являється у Пакистані, Бангладеш та Непалі.

Холера активізувалася у Південному Судані, Мозамбіку, Ємені, Камеруні та Бангладеш.

Є повідомлення про мутований штам поліо у 30 країнах світу.

А найбільшою проблемою традиційно є кір, який нині спалахує по всьому світу: Бангладеш, Камбоджа, Непал, Узбекистан, Казахстан, Ірак, Центральноафриканська республіка, Нігерія, Бразилія.

Загалом з 29 країн, які припинили боротьбу з кором через пандемію коронавірусу, у 18 сталися спалахи.

За даними Ініціативи боротьби проти кору та краснухи, 178 мільйонів людей можуть померти від кору у 2020 році.

Від коронавірусу, нагадаємо, поки що померла 431 541 людина.

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Але перешкоди для перезавантаження імунізаційних програм залишаються дуже значними. Постачання вакцини досі важко знайти. Медичні працівники досі працюють на повний робочий день над COVID-19. І нова антивакцинальна хвиля стримує батьків від походів до клінік.