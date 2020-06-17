Повінь – зміна системи

Menu
Close

СКР порушив кримінальну справу проти Олексія Навального

17.06.2020

СКР возбудил уголовное дело против Алексея Навального

Головне слідче управління СКР по Москві порушило кримінальну справу проти опозиційного політика Олексія Навального за частиною 2 статті 128.1 КК РФ («Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи і що підривають його репутацію, що містяться в публічному виступі»). Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

За версією слідства, «на одному з федеральних інформаційних ресурсів (мова про телеканал RT. — Прим. ред.) був розміщений відеоролик, в якому учасник Великої Вітчизняної війни Гнат Артеменко висловив свою позицію з приводу змін до Конституції РФ. 2 червня Олексій Навальний розмістив у своїх акаунтах в соціальних мережах цей відеоролик, опублікувавши коментар, що містить завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни Гната Артеменко». Про яких саме «завідомо неправдивих відомостей» йдеться, в релізі СКР не уточнюється.

Слідчі СКР вважають, що «Навальний таким чином переслідував мету поширення наклепу серед широкого кола осіб».

Нагадаємо, 2 червня телеканал RT опублікував ролик про голосування за поправки до Конституції, герої якого підтримували вносяться зміни в Основний закон країни. Одним з учасників ролика був ветеран Гнат Артеменко. Навальний, коментуючи цей ролик, написав у своєму Twitter наступне: «О, ось вони, голубчики. Треба визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті. Зрадники».

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Читайте також:   Чиков: громадяни РФ мають право на виплату ₽10 т з-за COVID-19 у разі оголошення НС

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *