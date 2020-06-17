СКР порушив кримінальну справу проти Олексія Навального

Головне слідче управління СКР по Москві порушило кримінальну справу проти опозиційного політика Олексія Навального за частиною 2 статті 128.1 КК РФ («Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи і що підривають його репутацію, що містяться в публічному виступі»). Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

За версією слідства, «на одному з федеральних інформаційних ресурсів (мова про телеканал RT. — Прим. ред.) був розміщений відеоролик, в якому учасник Великої Вітчизняної війни Гнат Артеменко висловив свою позицію з приводу змін до Конституції РФ. 2 червня Олексій Навальний розмістив у своїх акаунтах в соціальних мережах цей відеоролик, опублікувавши коментар, що містить завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни Гната Артеменко». Про яких саме «завідомо неправдивих відомостей» йдеться, в релізі СКР не уточнюється.

Слідчі СКР вважають, що «Навальний таким чином переслідував мету поширення наклепу серед широкого кола осіб».

Нагадаємо, 2 червня телеканал RT опублікував ролик про голосування за поправки до Конституції, герої якого підтримували вносяться зміни в Основний закон країни. Одним з учасників ролика був ветеран Гнат Артеменко. Навальний, коментуючи цей ролик, написав у своєму Twitter наступне: «О, ось вони, голубчики. Треба визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті. Зрадники».

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.