Затриманого на засіданні Кабміну Бочковського остаточно відновили на посаді глави ДСНС

Сергій Бочковський, якого в 2015 році затримали прямо на засіданні Кабінету міністрів за підозрою в причетності до корупційних схем, остаточно відновлений на посаді керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законними рішення судів попередніх інстанцій про його відновлення в посаді, в тому числі й рішення Окружного адміністративного суду Києва від 26 квітня 2018 року.

У Верховному суді зазначили, що Бочковський був звільнений з порушенням процедури. Зокрема, мова йде про те, що звільнення відбулося після усних звинувачень голови МВС Арсена Авакова, а не після службового розслідування.