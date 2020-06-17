Пристрасті навколо Ощадбанку: кримінальна таємниця подружжя Антона та Інни Тютюн

Ще на початку весни стартував конкурс на таку апетитну посаду, як голова правління Ощадбанку. У травні конкурс був скасований із-за непередбачених зовнішніх умов. Як повідомляли ЗМІ, причиною перенесення голосування стало бажання поповнити перелік кандидатів і при цьому позбутися нинішнього глави Ощаду Андрія Пишного. Сьогодні, 17 червня, нарешті, відбудеться голосування. Один з претендентів – заступник голови Ощадбанку Антон Тютюн. Що про нього відомо?

Як всім відомо, пандемія коронавіруса знатно підкосила банківську сферу, тому доля одного з ключових українських банків має величезне значення. Особливо це важливо, оскільки саме через цю банківську структуру проходять всі ключові соціальні платежі, від яких залежить величезна кількість громадян. Отже, всім цікаво дізнатися всю таємницю на кандидатів на кошерне місце голови правління Ощаду.

Антон Тютюн: що відомо про кандидата на посаду голови правління Ощадбанку

Багато жадають взнати, скільки накопичилося в скарбничці Тютюна, але на жаль і ах. Це таємниця, покрита мороком, оскільки декларацій немає ні у Антона Тютюна, ні в дружини.

Одразу зауважимо, що це дуже не публічна особа. Має двадцятирічний досвід роботи у банківській справі. До Ощаду працював в Укрсоц і БТА-банку. Вже 10 років є заступником голови Ощаду. Безумовно, Тютюн досвідчений банкір і є членом «дружною» команди Пишного, але на ньому також частково лежить відповідальність за купу проблем, з якими зіткнувся банк в даний час. Хоча якість обслуговування вийшло утримати на плаву, а також трохи поліпшити картинку бренду, то рентабельність капіталу на рівні 0,6% ясно дає зрозуміти, що Ощад знаходиться в дуже сумному положенні і в керівництві не знають, як знайти вихід.

Але це не ключовий момент. Головна інтрига полягає в тому, що Тютюна неодноразово звинувачували у зв’язках з Суркісами. Так, Батько Антона – перший заступник столичної організації Федерації футболу України. Нагадаємо, що ця організація підконтрольна вищезазначеного сімейства. Ну і, власне, ходять чутки, що Тютюн молодший вважається кандидатурою з боку Коломойського.

Отже, нинішнього голову правління Пишного «попросили», але він делегував поборотися за роль головного в банку свого довіреного – Антона Тютюна, якого, до речі, ще 10 років тому в Ощад призначили за квотою братів Клюєвих. Братки, як всі пам’ятають, втекли, при цьому заборгували банку мільярди гривень. А ось непотоплюваний Тютюн став тінню Пишного, завдяки чому і зміг уникнути люстрації в свій час.

Ясна річ, це йому обійшлося не «за спасибі». У засобах масової інформації вже писали, що Тютюн створив власну конспіративну «пральню» чорного налу. В якості інструментів для своїх махінацій він використовував підлеглі йому підрозділи Ощаду: Департамент Департамент роздрібного бізнесу та електронної комерції і платіжних засобів.

Ще банкір успішно курирував напрямок в освіті і тут не обходиться без корупції. Зветься напрямок досить круто — «Українська спілка учасників платіжного ринку». Плюс в карму за креатив. Тема, до речі, активна і зараз.

Як показав сайт Опендата, Тютюн Антон є керівником цієї Асоціації. Був у них з дружиною ще ФОП, але його ліквідували.

Поговоримо про компромат і сімейному кримінал

З дрібного – в кінці 2017 року Тютюн потрапив під суд. На нього завели справу про адміністративне порушення. Причина – порушення права на інформацію та права на звернення. Відмовив надати інформацію адвокату, аргументуючи банківською таємницею. Справу було закрито у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Далі – цікавіше. Знаєте, це як раз той випадок, коли грішки дружини спливли ну дуже не вчасно. Хоча наслідила Інна Богданівна давно. У той час, коли у чоловіка з’явилася така можливість зайняти апетитну посаду в керівництві Ощадбанку, вона стала підозрюваною у справі про розкрадання державних грошей з такого ж державного Укргазбанку. Як говориться, непруха. Такий шанс потрапити до годівниці і раптом такий компромат.

Виходить, що все, про що ми писали вище – дрібниця. Основний «промисел» сім’ї ліг на плечі дружини. А тепер детальніше. Зараз Інна Тютюн займає не особливо ключову позицію на ринку праці. Вона заступника голови правління Української асоціації фінтех і інноваційних компаній. А от раніше вона більше двох десятків років працювала в банківській сфері, в тому числі і займала ключові пости в Укргазбанку. Скрізь панночка наслідила. Але, зараз затихла, бо на неї масово навісили криміналки за тим самим «корупційним слідах» і їй довелося зменшити обороти, сховатися у тінь.

Отже, гда наслідила панночка? Наприклад, в 2012-2014х роках в рамках Стратегічної програми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні Інна Богданівна відповідала за модернізацію сумно відомої НСМЕП. Нагадаємо, програма розвитку не отримала, але ось виділили на неї близько 42 мільйони баксів. І тоді у прокуратури виникло багато питань до Інни Тютюн. Але втрутився чоловік, попросивши допомоги у Пишного з потрібними зв’язками і в підсумку дружину перевели в Укргазбанк. І розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах закрутилися по-новому, але вже з метою створення нового процесингу для коханої банку.

До речі, відзначимо, що в цьому випадку Тютюн вже була обережніше. Процесинг мав місце в банку, тільки от його вартість обійшлася гранично завищеною. В результаті — правоохоронні органи порушили уголовку за статтею 191 ч. 5. У справі багато цікавого: і розтрата, і привласнення і зловживання, і змова і т. д. І до речі, мова йде про суму більше 230 мільйонів гривень.

Загалом, стежимо за подіями в Ощадбанку і чекаємо свіжих новин. На зв’язку.