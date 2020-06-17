Вища освіта в Польщі: нюанси надходження

Погодьтеся: кожен з батьків хоче забезпечити своїй дитині якісну освіту. Вища освіта за кордоном в ЄС – кращий з варіантів. У країнах ЄС пропонують якісне навчання, активно займаються розвитком особистості самого учня, втягуючи його в різні міжнародні обміни, конкурси, наукові і спортивні секції і т. д. Тут ведеться комплексна робота над студентом, в результаті якої випускник отримує не тільки європейський диплом, але і знання, практичну підготовку. На сьогоднішній день серед українських абітурієнтів найбільшою популярністю користується освіта в Польщі https://proekt-obk.com/ru. Щоб зрозуміти причину такого ажіотажу, давайте подивимося: які переваги можуть забезпечити внз в Польщі для українців?

Переваги освіти в Польщі

Таких переваг – велика кількість. Назвемо основні:

проста процедура надходження;

висока якість освіти;

якісна практична підготовка;

невисокі ціни на навчання + проживання + харчування;

отримання європейського диплому;

більш широкий вибір спеціальностей;

можливість вибирати мову навчання;

територіальна близькість наших країн.

Крім того, що при вступі не вимагають результатів ЗНО, ще один плюс – відсутність вступних іспитів на більшість спеціальностей. Іспити здають медики і абітурієнти, які обрали творчі спеціальності. Також здає вступні іспити і молодь, яка претендує на безкоштовне навчання, маючи карту поляка. В інших випадках вступних іспитів не передбачено.

У багатьох університетах є можливість вибирати мову навчання. Це може бути або польська або англійська. Але майте на увазі: для вступу на англомовну навчання потрібно буде подати до вузу сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2.

Європейський диплом відіграє далеко не останню роль. Адже роботодавці завжди в першу чергу цікавляться, яку освіту має випускник. Якщо у вас європейський диплом, то і шанси отримати хорошу роботу за спеціальністю – понад високі.

Вибір університету і спеціальності

Першим ділом, займіться вибором вузу, а також спеціальності. Якщо вам складно розібратися, який з університетів більш престижний, де пропонують кращі умови навчання та всебічний розвиток молоді – ознайомтеся з рейтингом вузів Perspektywy. Цей рейтинг і формується спеціально для абітурієнтів. Звичайно, можна почитати інформацію про внз в Інтернеті. Наприклад, почитайте відгуки про університеті Вістула або іншому вузі, куди збираєтеся вступати.

Вибираючи спеціальність, не забувайте, у Польщі – більший вибір, тому дивіться і на нові напрямки. Вони з’являються у відповідності з запитами на ринку праці.

Ціни

Стартують ціни від 800 євро за рік. Так, наприклад, ціни у Вроцлавському університеті логістики починаються від 855 євро, у Варшавській політехніці – від 2 тис. євро, в Університеті Марії Кюрі – від 1250 євро. Ваше завдання – вибрати оптимальний варіант по співвідношенню ціни і якості освіти.

Порівняно з іншими європейськими країнами, в Польщі набагато нижче ціни на житло, харчування та одяг. Тому більшість абітурієнтів з України їдуть навчатися саме сюди. За гуртожиток в місяць потрібно буде заплатити від 400 до 1000 злотих, в залежності від гуртожитку і умов, які там пропонують, а також від кількості студентів в кімнаті.

Подача документів

Спочатку абітурієнти вступають на бакалаврат, де навчаються 3-4 роки залежно від спеціальності, а потім продовжують освіту в Польщі, переходячи на магістратуру. В магістратурі навчаються 1,5-2 роки. Семестр починається з 1 жовтня, а не з 1 вересня, як в нашій країні.

Дуже важливо вчасно подати документи. Кожен університет має власні часові рамки: інформація про них буде вказана на сайті вузу.

До переліку входять такі види документів:

освітні;

підтверджують особу абітурієнта;

реєстраційні;

про володіння польським (англійською) мовою;

медичні.

Навчання і робота: можна поєднувати?

Так, можна. Але тільки якщо робота не буде заважати навчання студента. Тому молодь підробляє у вільний від навчання час. Це кращий спосіб накопичити грошей на кишенькові витрати і навіть на навчання.