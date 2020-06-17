Трамп осоромився розповіддю про неіснуючу вакцину від Сніду

Президент США Дональд Трамп відзначився заявою про неіснуючу вакцину від Сніду, намагаючись довести можливості американських учених розробити ліки від COVID-19.

Про це він сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому, повідомляє The Hill.

За словами американського лідера, він спілкується на цю тему з вченими і лікарями, і до кінця року в країні вже буде успішна вакцина проти нового типу коронавіруса.

«Ці люди – найкращі, найрозумніші, найвидатніші», – підкреслив він.

Глава США також додав, що саме «вони придумали вакцину від Сніду».

«СНІД був смертним вироком, а тепер люди живуть, приймаючи таблетки. Це неймовірно», – похвалився Трамп.

При цьому журналісти відзначають, що, швидше за все, мова йде про предекспозиційної, або доконтактной профілактики ВІЛ: профілактичному прийомі препаратів неінфікованими людьми, щоб знизити ризик можливого зараження. Відомо, що таке ліки надзвичайно дороге, його потрібно приймати регулярно і за вказівкою лікаря.