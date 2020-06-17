Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп осоромився розповіддю про неіснуючу вакцину від Сніду

17.06.2020

Президент США Дональд Трамп відзначився заявою про неіснуючу вакцину від Сніду, намагаючись довести можливості американських учених розробити ліки від COVID-19.

Про це він сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому, повідомляє The Hill.

За словами американського лідера, він спілкується на цю тему з вченими і лікарями, і до кінця року в країні вже буде успішна вакцина проти нового типу коронавіруса.

«Ці люди – найкращі, найрозумніші, найвидатніші», – підкреслив він.

Глава США також додав, що саме «вони придумали вакцину від Сніду».

«СНІД був смертним вироком, а тепер люди живуть, приймаючи таблетки. Це неймовірно», – похвалився Трамп.

При цьому журналісти відзначають, що, швидше за все, мова йде про предекспозиційної, або доконтактной профілактики ВІЛ: профілактичному прийомі препаратів неінфікованими людьми, щоб знизити ризик можливого зараження. Відомо, що таке ліки надзвичайно дороге, його потрібно приймати регулярно і за вказівкою лікаря.

 

Читайте також:   Стало відомо, за скільки брат Єрмака торгував посадами
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *