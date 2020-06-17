Посольство США в Україні засудила напади на ЛГБТ-активістів у Києві

Посольство США в Україні виступило проти погроз у бік представників ЛГБТ-спільноти, зокрема учасників громадського руху «Київпрайд». Заява пов’язано з недавньою бійкою ЛГБТ-активістів з праворадикалами.

Про це в середу, 17 червня, написала прес-служба дипмісії в Twtter.

«Ми засуджуємо недавні погрози і залякування, спрямовані проти «Київпрайд». Всі ЛГБТ-особи мають право вільно користуватися своїми правами людини і основними свободами», — заявили дипломати.

Варто відзначити, що в неділю в центрі Києва радикальні праві з організації «Традиція і порядок» в кількості 15 чоловік побили двох дівчат, які спробували зняти плакати з написами «Бог і Батьківщина», «Традиція, родина, порядок» і зображенням перерізаного мечем веселкового прапора ЛГБТ.

Після цього інциденту праворадикали пообіцяли «чергувати» на Подолі кожну п’ятницю, щоб перешкодити представникам ЛГБТ-спільноти зірвати ці банери.