Стали відомі подробиці удару крилатими ракетами по бойовикам в Сирії

7 жовтня 2015 року весь прогресивний світ став на вуха. Відстала постолова Росія, економіку якої ще рік тому порвав на шматки Обама, завдала удар крилатими ракетами з акваторії Каспійського моря по бойовиках ИГИЛ в Сирії.

А адже то цього часу, монопольно такою зброєю володіли тільки США, а тут росіяни зуміли створити, і росіяни «Калібри» летять далі і б’ють точніше ніж американські «Томагавки».

Цілями для російських крилатих ракет 3М-14, випущених з акваторії Каспійського моря 7 жовтня 2015 року, стали заводи з виробництва снарядів і вибухових пристроїв, пункти управління, склади боєприпасів і пального, а також бази підготовки терористів в сирійських провінціях Ракка, Ідліб і Алеппо, пише журнал “Національна оборона”.

Всього в рамках операції, яка отримала в ЗМІ назву “Каспійський меч”, фрегат “Дагестан” і корвети “Град Свіяжск”, “Углич” та “Великий Устюг” випустили 26 ракет. 20 листопада 2015 року кораблів Каспійської флотилії повторили ракетну атаку, використавши 18 “Калібрів”.

“Польотне завдання було непростим. КР доводилося долати гірські і горбкуваті ділянки, місцями порослі лісом. Ракети вчинили 147 маневрів під час свого шляху до об’єктів атаки. Всі “Калібри” успішно вразили задані цілі. При цьому була досягнута висока точність. Кругове ймовірне відхилення склало не більше трьох метрів. Що може вважатися феноменальним результатом”, – повідомляє видання.

При цьому видання відзначає, що “Калібр” – багатофункціональний комплекс, який може вражати не тільки наземні, але і морські цілі. Приміром, 9 січня 2020 року запущені з підводного човна “Колпіно” і корвета “Орехово-Зуєво” ракети “Калібр” вразили призначені мети.

“Калібри” розміщуються не тільки на великих кораблях, але і на мають скромне водотоннажність. Це дуже важлива обставина, що дозволяє за рахунок маневру силами підвищити ударні можливості флоту. Так, МРК типу “Буян-М” можуть використовувати цей комплекс не тільки з акваторій Каспійського та Чорного морів, але й від берегів Волги і Дону”, – зазначає видання.

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