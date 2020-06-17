Дослідження підтверджує: яблука здатні сповільнювати старіння

Експерименти дослідників підтверджують здатність яблук стримувати старіння – це відбувається за рахунок зменшення окисного стресу, якому піддаються клітини організму.

Яблука насичені фенольними сполуками флавоноїдами, які нормалізують процеси регуляції клітинної активності і захищають клітини організму від вільних радикалів, що викликають окислювальний стрес. Згідно з даними дослідження, опублікованого журналом BMC Complementary and Alternative Medicine, яблука сорту Annurca (Аннурка), популярного на півдні Італії, здатні уповільнювати старіння, завдяки особливо високій концентрації фенольних сполук. Їх потужна антивікова та антиоксидантна дія була перевірена в трьох експериментах.

Зокрема, вчені виявили, що яблучні поліфеноли значно продовжували середню тривалість життя плодових мух, а також зберегли здатність пересуватися у найстаріших комах

“Поліфеноли яблук фактично змінили рівні безлічі біохімічних речовин, що є маркерами вікового погіршення і наближення до смерті”, – наводиться у виданні висновок фахівців.

На їхню думку, люди, які кидають палити, вживати алкоголь і починають дотримуватися раціону з високим рівнем флавоноїдів, подібних яблучним, можуть розраховувати на більш тривале активне життя без негативних змін, асоційованих зі старінням.

“Флавоноїди містяться в багатьох рослинних продуктах, включаючи яблука, допомагають організму функціонувати більш ефективно-ці сполуки захищають його від згубного впливу різних токсинів і стресорів. Вони є потужними антиоксидантами-поглиначами вільних радикалів, що ушкоджують цілісність клітин, що сприяє запаленню, ранньому старінню, схильності до хвороб серця, онкології”, – стверджують наукові фахівці.

Інші переваги яблук для здоров’я: