Кітчевий пам’ятник путінської епохи з фейковими сюжетами

Протодиякон Андрій Кураєв розкритикував головний храм Міноборони Росії. Інтерв’ю Znak.com

У неділю, 14 червня, у парку «Патріот» під Москвою відбулася церемонія освячення головного храму Міноборони Росії (він же Патріарший собор на честь Воскресіння Христового). Його побудували в рекордні терміни — всього за два роки — і присвятили 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також інших подвигів російської армії. Він став найбільшим православним храмом, побудованим в Росії з часів відновлення храму Христа Спасителя.

Будівництво головного храму ЗС РФ викликало чимало суперечок у суспільстві. Виникали питання до мозаїк Путіна і Сталіна (їх у результаті демонтували), архітектурним виконання і колірної гамі релігійного об’єкта, а також до джерел фінансування. Одержаний храм деякі порівнюють з цитаделлю з гри Warhammer або фортецею Мордора. Відомий богослов і філософ, протодиякон Андрій Кураєв назвав головний храм ЗС РФ «кітчевим пам’ятником путінської епохи». Свою позицію він пояснив у інтерв’ю Znak.com, розповівши також, які фейкові сюжети побачив в інтер’єрах храму і чому подарована патріархом Сергію Шойгу ікона — несправжня.

«Відчуття кітчу»

— Перше, що кидається в очі — це чорно-зелений колір стін храму. Така гама дуже резонує з уявленнями про православних російських релігійних об’єктах, які традиційно зводять у світлих тонах. Як вам зовнішній вигляд храму?

— Я вітаю саму спробу виходу за рамки церковно-архітектурного канону. Цей пошук характерний для архітектора Дмитра Смирнова, який став автором проекту головного храму Збройних сил РФ. Цей пошук виявився в його храмі Новомучеників в Стрітенському монастирі. Я вітаю таку відвертість, але це не означає, що я готовий вважати вдалою будь-яку спробу вийти за усталені традиції. Храм Смирнова в Стрітенському монастирі, на мій погляд, хороший, чого я не можу сказати про головний храм ЗС РФ.

В одному відношенні цей проект вийшов надзвичайно вдалим. Храм повністю відповідає своєму призначенню. Це пам’ятник путінської епохи, проект «Радянський Союз 2.0». Московське метро, винесене на поверхню землі. Але мене це абсолютно не бентежить. Це стиль мого дитинства і моєї рідної станції «Парк культури». Крім того, мій улюблений стиль в архітектурі — модерн початку XX століття. І в головному храмі ЗС РФ є притаманна йому насичена колірна гамма. Але все одно є відчуття кітчу.

— Значить, вам не здається невдалою така колірна гамма для православного храму, нехай навіть це храм Міноборони РФ? Ви самі в соцмережах помітили, що загальна атмосфера інтер’єрів храму навіяна палацом підводного царя з радянського казкового фільму «Садко».

— Це пам’ятник епохи, а епоха у нас теж не дуже-то світла. Так що ідеальне відповідність стилю та епохи. У чому живемо, те й отримали.

Але, звичайно, вчора не можна було не помітити під час трансляції, що храм підсвічували прожекторами — щоб зменшити похмурості. А день освячення храму було безхмарним, світило сонце. Але світла явно не вистачало, навіть з урахуванням скляних куполів.

Міноборони РФ

— Що ви можете сказати про внутрішньому оформленні храму? Мозаїку з Путіним, Шойгу і Сталіним, звичайно, демонтували, але залишилися в оздобленні комуністичні мотиви.

— Тут порушений дуже важливий принцип храмового мистецтва: служити, а не привертати до себе уваги, відволікаючи від головного — молитви. Православ’я знає, що «мама, ми всі хворі». Нам не хочеться довго молитися, і навіть на службі кожен шукає привід не молитися. Привід повинен бути благочестивим: обмін церковними плітками, перекладання нескінченного пасьянсу свічок на підсвічнику, шикання на не так одягнених і просто запізнилися відвідувачів…

Давно відомо, що серед приводів почесне місце займають складно-символічні зображення, повні загадкових алегорій. Саме тому в церковному каноні вважається, що не треба перевантажувати ікону різних символізмом і сюжетами, не треба відволікатися на розгадування кросвордів, які в ній зашифровані (чому тут плащ такого кольору або що означає такий-то камінь на рукоятці меча). Ікона створюється як допомога молитві, а не як перешкоду до неї. Як у молитві може допомогти піднесений до неба орден Червоної Зірки, я не розумію.

У головному храмі ЗС РФ зроблена свідома спроба перешкодити людям молитися: думайте про речі, зовсім сторонніх для спасіння душі. Дивіться на елементи внутрішнього оздоблення і згадуйте розказані вам гідом числові асоціації. Вчора ми бачили, що зігнані в храм курсанти і солдати цей заповіт свято виконували. В службу вони так і не «увійшли».

«Парафіян там за визначенням бути не може»

— Віруючі ще звернули увагу на те, що під час служби багато з людей у погонах не хрестилися…

— Коробочка курсантів стояла навпроти шеренги генералів і складалося відчуття, що вони дивилися на міністра оборони Сергія Шойгу. Якщо міністр соизволял хреститися, то і вся їх коробочка поспішала зробити те ж саме. А за своїм почином і окремо — ні-ні.

Більше того, ніхто з них не підійшов до причастя. Це позорище! У день освячення величезного храму було всього вісім причасників, і жоден з них не був у формі! Ні генерали не підійшли до чаші причастя, ні курсанти, ні солдати. А тільки жінки.

І ні в кого з служивих не було помітно прояв храмової культури. Тобто вміння координувати свої дії з тими чи іншими моментами служби, жестами і словами священиків. Коли патріарх і духовенство вставали на коліна, ніхто з них навіть не схиляв голову. Тому слова патріарха про єдність армії і церкви були відкинуті поведінкою тих, кому і про кого він начебто говорив.

— Ви припускаєте, що в подальшому відвідувачів храму ВС РФ також буде відволікати багато інформації, що міститься на стінах?

— У цьому весь сенс цього артефакту. Не важливо, в якій формі будуть екскурсоводи — в погонах або рясах, але сенс відвідин саме в цій політінформації із зазначенням на величезну наочний посібник. Людей будуть приводити не на молитви Богу, а для впровадження в них старої радянської версії Великої Вітчизняної війни з заміною «ВКП(б)» на «церква».

Телеканал «Зірка»/YouTube

І парафіян там за визначенням бути не може. Храм розташований на напівзакритої території, поруч — полігон. Там немає місцевих жителів, які б могли приходити в храм. Храм назавжди залишиться на держбюджет.

— Як в цілому ви оцінюєте будівництво храму кольору хакі, який «заряджений» ідеологією мілітаризму, у світі, де демократичні країни з потужними економіками націлені на розвиток високих технологій, будують плани колонізації інших планет?

— Звичайно, очевидна іронія божого промислу, що храм був освячений в ті дні, коли відкривається нова глава у світовій космонавтиці (Кураєв натякає на відправку космонавтів на МКС приватною компанією Ілона Маска. — Прим. ред.). А у нас головна подія року — це освячення храму.

Прямо скажемо — храм, звичайно, застарів років так на 200. Так, були так звані викториальные храми (в честь перемог). Але я не пам’ятаю, щоб такі храми будували з запізненням у кілька поколінь. Таке педалювання стародавньої перемоги — це новизна. Слава богу, що не з’явилося приводів для інших свіжих викториальных храмів, але варто розчісувати давню біду з такою триумфальностью — велике питання. З іншого боку — гідні щирого подиву темпи будівництва храму.

«Фейкові сюжети в інтер’єрі»

— У своєму «Живому журналі» ви заявили, що патріарх Кирило обдурив Шойгу. Він йому подарував для храму Каплуновскую ікону Богоматері, сказавши, що саме перед нею молився Петро I напередодні Полтавської битви. Але на справді це не так. Розкажіть докладніше.

— Немає ніяких достовірних підтверджень того, що Петро I перед баталією в 1709 році молився саме перед Каплуновской іконою. Багатотомна і прискіплива хроніка життя Петра, видана ще в XVIII столітті, про це нічого не говорить.

Це казка, заснована на розповіді одного священика. І це важливо: священик і цар-реформатор жили в різних століттях, навіть якщо формально вони були сучасниками.

Отець Іван Уманов, хоч і записав свою версію в 1744 році, живе в уявленні традиційної культури. В ній кожна подія має мати свою мотивацію, свій символізм, антураж. Персонажі просто зобов’язані виконувати відведені їм ролі. Житія говорять не про те, що було, а про те, як повинно було бути, тобто як повинен вести себе святий з точки зору автора житія (це стосується і житій радянських піонерів-героїв»).

Є битва. Є перемога. На цьому факти закінчуються і починається створення етіологічного міфу, по-своєму пояснює, чому ці факти прийшли в буття. Автором перемоги обов’язково вважається Бог. Від нього повинні надійти ознаки. І вибудовується ланцюжок: сонне видіння самому отцю Івану про ікону, набуття ікони, дива від неї і гаряча молитва царя перед нею напередодні битви.

Так треба, і, значить, так і було! У нас є маса подібних псевдомемуаров про Велику Вітчизняну війну. Наприклад, беруть інтерв’ю у солдата, який реально брав участь у Курській битві. І він каже, що в Прохоровському бою бачив німецькі «пантери» — при тому, що жодного танка такого типу в тому бою не було. Він просто переказує те, що бачив у фільмі «Вогняна дуга».

Такі наведені спогади характерні цензурованной і автоцензурованной традиційній культурі, коли людина не дуже-то належить собі, але вважає за потрібне своє приватне вписати в якийсь загальний канон, підпорядкувати йому.

Телеканал «Зірка»/YouTube

Але вчора патріарх Кирило не просто переказав легенду про Каплуновскую ікону. Патріарх заявив, що це не копія, а ось саме та сама ікона. Насправді вона вже давно втрачена, про що чесно каже православна енциклопедія. А оскільки вона зникла в ХХ столітті, то збереглася її фотографія. І її зіставлення зі вчорашнім подарунком абсолютно чітко говорить, що це різні ікони. На це вказують хоча б пропорції голів Богоматері і немовляти Ісуса. Шойгу подарували відвертий новодел початку ХХ століття.

— Який висновок можна зробити з цього?

— Про погану роботу референтів служби та служби протоколу. Вони дали патріарху копію, видавши її за оригінал. І підсунули патріарху звичайну довідку про історію ікони, видавши її за «історичний текст». Звичайно, патріарх не повинен знати всіх нюансів, але референти повинні були перевірити факти. Більш того, я вже писав раніше у своєму блозі з приводу цієї ікони, а за моїм блогом стежать в патріархії. Так що тут — погана підготовка. Так і патріарх не дуже був готовий, явно бачив цей текст вперше, читав його з великими запинками.

— Ви також заявили про те, що храм в принципі розписаний в «фейковом стилі». Про сюжетах яких йде мова?

— Тема «церква і армія» неймовірно міфологізована. У нас, наприклад, сьогодні тільки ледачий не повторює фразу, приписувану Олександру Невському про те, що хтось до нас на Русь з мечем прийде, той від меча і загине. Вибачте, це з радянського фільму фраза, в стародавніх літописах і житіях її немає.

Або — розповідь про Сергія Радонезького, який нібито благословив Дмитра Донського на Куликовську битву. Це давній, але фейк. Ні літописи, ні «Задонщина», ні ранні списки «Сказання про Мамаєвому побоїще» нічого про це не знають. Історики вважають, що розповідь Житія про благословення Сергія Радонезького Дмитра Донського на боротьбу з Мамаєм відноситься не до Куликівської битві, а до битви на річці Воже (1378 р.). Але все проходить повз свідомості людей…

Ще один приклад — Серпнева ікона Божої Матері. Це новодел ХХ століття. Нібито у вересні 1914 року на кордоні з Пруссією, де вже була розгромлена армія Самсонова, було видіння Божої Матері про те, що вона буде захищати від загрози Заходу. Але це не спрацювало. Скоро, 21 лютого, поблизу Августова (де і було бачення) здасться оточений 20-й армійський корпус, а загальні втрати 10-ї армії складуть 56 тис. осіб. Росія капітулювала укладенням Брестського миру. І Захід переміг не тільки у військовому сенсі. Найгірше, що в ньому тоді було — ідеологія марксизму — стало правити колишньої православної імперією. Нічого собі захист Божої Матері…

Телеканал «Зірка»/YouTube

Є ще маса відвертих фейків, зібраних в храмі: про явище Божої Матері на Курській дузі або в Сталінграді, про обльоти за наказом Сталіна з іконами над Москвою і Ленінградом.

Виходить, що у вітчизняних війнах солдати і офіцери були ніким, але зате була Божа Матір. В такій концентрації це ляпас російської армії. Це дуже нечесний корпоративний егоїзм — перетягування ковдри на себе. Це дуже дратувало в радянські часи, коли компартія всіляко вихваляла свою спрямовуючу роль — «пройшла весна, настало літо, спасибі партії за це». Але у неї були для цього підстави, а в православній церкві немає таких підстав бути творцем радянської військової історії.

— Разом з тим багатьох здивувало, що настоятелем головного храму ЗС РФ став саме патріарх Кирило.

— Ким хотів, тим і став. На це не варто звертати увагу. Спостерігачі марно вчепилися в цю тему.

— І останнє. Ви хочете самі оглянути цей храм?

— Я з задоволенням поїду туди на екскурсію, якщо буде така можливість. І дуже сподіваюся на те, що патріарх не приведе мене туди старшим дияконом. Чому? Тому що на екскурсію — цікаво, а молитися в цьому саркофазі не дуже хочеться.

Про головний храм Збройних сил РФ

Будівництво головного храму Збройних сил РФ почалося в 2018 році. Спочатку освячення храму планували провести 9 травня 2020 року — у річницю Перемоги, але відклали через коронавіруса. Тим не менш саме 75-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні пояснюється символізм параметрів храму: висота дзвіниці — 75 метрів, діаметр головного купола — 19,45 метрів (рік закінчення війни), висота малого купола — 14,18 метрів (стільки днів тривала війна).

Невипадково і розташування храму: Одинцовський район Московської області — це місця боїв за Москву в листопаді 1941 року, своєрідних кордон, далі якого на цій ділянці фронту німецькі війська не пройшли, нагадують в Міноборони РФ. Серед інших особливостей храму — образ Спаса Нерукотворного в центральному куполі — саме велике зображення лику Христа, виконане в техніці мозаїки.

Спочатку храм хотіли прикрасити мозаїкою з Володимиром Путіним, Сергієм Шойгу і Йосипом Сталіним, але потім її демонтували. Загальна площа мозаїк нижнього і верхнього храмів — майже 4 тис. квадратних метрів. Склепіння храму зібрані з вітражів із зображенням орденів, якими нагороджували за ратні подвиги в різні періоди російської історії. Також храм прикрашений розписами батальних сцен з військової історії та з текстами Святого письма.

Нижній храм присвячений святому рівноапостольному Великому князю Володимиру, хрестителю Русі, верхній храм — Воскресінню Христовому. Всі чотири частини верхнього храму присвячені святим покровителям родів військ. При цьому в розташованому поруч музейному комплексі знаходяться речі Адольфа Гітлера.

За даними Znak.com будівництво храму обійшлося в 6 млрд рублів, з них 3 млрд рублів виділили влада Москви і Підмосков’я, хоча спочатку заявлялося, що об’єкт побудують виключно на пожертви.