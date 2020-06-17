Дуда може зустрітися з Трампом наступного тижня, – ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда може здійснити візит до Вашингтона та зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, що стане першим прийомом в американського президента з початку пандемії.

Як пише “Європейська правда”, про це з посиланням на свої джерела в адміністрації Дуді повідомляє журналіст польського RMF FM. Також така інформація є у порталу Politico від анонімного джерела в Білому домі.

За даними польського журналіста, зустріч запланована до президентських виборів у Польщі, які мають відбутися 28 червня. За інформацією Politico – вже наступного тижня.

Серед ключових питань, які, ймовірно, будуть обговорюватися на зустрічі – передислокація до Польщі американських військових, яких Білий дім вирішив вивести з Німеччини. Про таку ймовірність йшла мова і раніше. Якщо принаймні половина військових, яких виводять з Німеччини, розмістяться у Польщі, американський контингент в країні зросте удвічі.

І президент, і прем’єр Польщі висловлювали зацікавленість такою перспективою.

“Якщо будуть рішення про переміщення частини американських військових, які наразі перебувають у Німеччині, ми точно зацікавлені”, – казав Анджей Дуда в інтерв’ю виданню РАР, додаючи, що Польща “завжди була відкрита для союзників”.

Прем’єр Матеуш Моравєцький зазначав, що сподівається на такий розвиток подій, оскільки це посилило бі східний фланг НАТО.