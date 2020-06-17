У глави найсильнішою спецслужби світу в кабінеті виявлені жучки

Про найсильнішу армію Європи ми добре чули і бачили як вона б’ється в Дебальцевских котлах, а зараз мова піде про найсильнішу спецслужбу світу.

Іван Баканов, близький друг Володимира Зеленського, який отримав посаду голови СБУ, знову в центрі скандалу – на цей раз з-за «жучків», виявлених кабінеті глави спецслужби.

«У глави СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючих пристрою. Також ще один пристрій виявлено в автомобілі його дружини», – повідомив у своєму блозі депутат Верховної ради Олександр Дубинський.

Такі дані в своєму блозі озвучив екс-депутат Верховної ради, колишній бойовик нацбата «Азов» Ігор Мосійчук. «Хтось тотально контролював главу СБУ. Це ганьба для держави!» – журиться Мосійчук.

Зазначимо, що високопоставлені українські політики останнім часом неодноразово ставали фігурантами «касетних скандалів». Так, в Мережу запускалися записи прослуховування з кабминета тепер вже екс-прем’єра Олексія Гончарука. Тоді це пов’язували з боротьбою кланів всередині української влади – конкуренти намагалися послабити позиції «соросят».

Раніше політолог Сергій Бєлашко заявляв, що основна роль президентського одного Баканова на чолі СБУ – «перехоплення фінансових потоків» в умовах, коли на ключових постах в спецслужбі залишилося безліч кадрів Петра Порошенка.

«Те, чим займався Баканов – не забезпеченням лояльності цієї структури, він забезпечував перехоплення фінансових потоків, які генеруються СБУ або проходять через СБУ», – сказав Бєлашко.