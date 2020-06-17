Мінфін Росії вирішив не публікувати звітність за травень 2020 року. Точніше, показник співвідношення дефіциту бюджету і ВВП. Рішення розумне, так як катастрофа носить досить очевидний характер, а от її розміри явно вибиваються за межі «середнього по лікарні». Так-то немає проблем — можна послатися на світову кризу, на пандемію, але навіть в цьому випадку відкриті дані можна порівняти з іншими країнами, і ось тут-то і виникає серйозна проблема — схоже, що порівняння дуже не в нашу користь.

Практика не нова. Газпром теж не публікує з початку року стандартну звітність, а тому обсяги експорту, виручку, прибуток нашої гігантської «розпилювальною» можна оцінювати лише за непрямими ознаками. Тепер прийшов час і для всього бюджету.

Російська влада живе в парадигмі розвиненого соліпсизму — якщо про проблеми не говорити, то її немає. Звідси і технологія «ихтамнет», і дика цензура з усіх питань і проблем. Управлінська вертикаль вже не здатна генерувати хоч якісь осмислені рішення, а тому найбільш логічно — просто їх не помічати. І вже тим більше не говорити про них.

Російське управління при Путіні пройшов весь шлях кричущої некомпетентності з самого вищого верху і досягло свого ідеалу — якщо немає проблеми, то її не потрібно і вирішувати. А якщо щось і є, то як-небудь саме розсмокчеться.