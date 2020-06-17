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“Киевстройреконструкция” віддасть 27,4 млн гривень за роботи з регулювання рівня води озера Глінка

17.06.2020

КП “Киевстройреконструкция” замовило виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка в Печерському районі Києва. Договір на 27,4 млн гривень уклали з ТОВ “СК “Адамант”, пов’язаної з групою “Укрбуд”. Цей поспіль компанія буде виконувати паралельно з протизсувними роботами на схилі озера Глінка, які “Киевстройреконструкция” замовило у нього в березні поточного року.

Як стало відомо KV оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, 5 червня 2020 року КП “Дирекція по капітальному будівництву і реконструкції “Киевстройреконструкция” (*) уклало договір з ТОВ “СК “Адамант” (**) на виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка з берегоукреплением і благоустроєм його південній частині. Ціна договору склала 27,42 млн гривень.

ТОВ “СК “Адамант” до кінця 2021 року має зрізати зелені насадження, спорудити шурфи, камери і колодязі, прокласти водосбросный водопровід і встановити водоскидна споруда.

Пропозиція ТОВ “СК “Адамант” в тендері було найбільш вигідним за ціною.

Роботи з регулювання рівня води в озері Глінка повинні були почати в 2017 році. Відповідний договір 13 жовтня 2017 року КП “Киевстройреконструкция” уклало з ТОВ “Ягуар” (***), яке до кінця 2018 року за 16,89 млн гривень повинно було виконати ті ж роботи, що й за нинішнім договором ТОВ “Адамант”. Але сторони розірвали співпраця з-за змін у фінансуванні. Оплату ТОВ “Ягуар” не отримувало.

Загальна кошторисна вартість робіт по регулюванню рівня води озера Глінка в бюджеті Києва на 2017 рік становила 19,63 млн гривень, а в бюджеті столиці на 2020 рік була збільшена до 31,91 млн гривень. При цьому змінено і терміни виконання робіт. Їх перенесли з кінця 2020 року на кінець 2021 року.

Фінансування на ці роботи місто виділяв з 2017 року. У бюджеті Києва-2017 було закладено 17,34 млн гривень, у тому числі 50 тис. гривень на проектні роботи. У 2018 році коштів не передбачили, а в 2019 році виділили 133 тис. гривень на проектні роботи. У столичному бюджеті на 2020 рік на роботи по регулюванню рівня води озера Глінка заклали 7,4 млн гривень, у тому числі на проектні роботи – 169,2 тис. гривень.

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Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “СК “Адамант” створено у 2010 році. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновник Петро Левченко, директор – Роман Топазлы.

До 2018 року в складі засновників “СК “Адамант” були ТОВ “Ютем-Інжиніринг”, ТОВ “Група будівельних компаній “Добробуд”, ТОВ “Шляхово-будівельне управління № 14” і корпорація “Укртрансбуд”. Бенефіціарами значилися Андрій Сталевий, Костянтин Будьонний і Олег Березовський. Раніше підприємство було зареєстроване в смт Бородянка Київської області, з 2017-го – у Мукачево Закарпатської області.

Раніше КВ повідомляла, що ТОВ “СК “Адамант”, ймовірно, входить у групу “Укрбуд”, яку пов’язують з депутатом Верховної Ради VIII скликання (позафракційний) і депутатом Київради VII скликання (фракція “УДАР-Солідарність”) Максимом Микитасем. Про причетність ТОВ “СК “Адамант” до “Укрбуду” говорить той факт, що компанія виконувала будівельні роботи на замовлення ТОВ “Укрбуд Інвест”, яке належить Максиму Микитасю. Крім того, у скасованому 6-мільярдний тендері на будівництво метро на Виноградар в 2018 році, ТОВ “СК “Адамант” як учасник в договорі оренди майна вказало, що підприємство “включено до складу Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”, і навіть надав номер відповідного свідоцтва.

ТОВ “СК “Адамант” бере участь у публічних закупівель з 2016 року. Загальна вартість договорів, укладених за їх результатами, перевищила 1 млрд гривень. З КП “Киевстройреконструкция” компанія уклала 6 договорів з урахуванням нинішнього на загальну суму 259,1 млн. гривень (дані Zакупівлі).

Нагадаємо, в березні 2020 року КП “Киевстройреконструкция” замовило за 90,86 млн гривень у ТОВ “СК “Адамант” проведення протизсувних робіт на схилі озера Глінка в районі провулка Академіка Філатова. Їх завершити ТОВ має до кінця грудня 2022 року

В день укладення договору на виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка між КП “Киевстройреконструкция” і ТОВ “СК “Адамант” був підписаний ще один договір – на виконання комплексу протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк). Ціна договору склала 13,19 млн гривень. Роботи повинні бути виконані до кінця 2021 року.

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КП “Дирекція по капітальному будівництву реконструкції “Киевстройреконструкция» було створено Київрадою у 2011 році. Основний вид діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Статутний капітал – 200 тис. гривень.

З серпня 2014 року КП очолює Ярослав Мусієнко. Підприємство підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, директором якого з липня 2017 року працює Дмитро Науменко. За сферу ЖКГ з вересня 2014 року відповідає заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

* КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (Код ЄДРПОУ: 37932233)

** ТОВ “Будівельна компанія “Адамант” (Код ЄДРПОУ: 36972558)

*** ТОВ “Ягуар” (Код ЄДРПОУ: 31571594)

КиевVласть

Інна Арас

 

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