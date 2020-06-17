“Киевстройреконструкция” віддасть 27,4 млн гривень за роботи з регулювання рівня води озера Глінка

КП “Киевстройреконструкция” замовило виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка в Печерському районі Києва. Договір на 27,4 млн гривень уклали з ТОВ “СК “Адамант”, пов’язаної з групою “Укрбуд”. Цей поспіль компанія буде виконувати паралельно з протизсувними роботами на схилі озера Глінка, які “Киевстройреконструкция” замовило у нього в березні поточного року.

Як стало відомо KV оголошення електронної системи публічних закупівель ProZorro, 5 червня 2020 року КП “Дирекція по капітальному будівництву і реконструкції “Киевстройреконструкция” (*) уклало договір з ТОВ “СК “Адамант” (**) на виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка з берегоукреплением і благоустроєм його південній частині. Ціна договору склала 27,42 млн гривень.

ТОВ “СК “Адамант” до кінця 2021 року має зрізати зелені насадження, спорудити шурфи, камери і колодязі, прокласти водосбросный водопровід і встановити водоскидна споруда.

Пропозиція ТОВ “СК “Адамант” в тендері було найбільш вигідним за ціною.

Роботи з регулювання рівня води в озері Глінка повинні були почати в 2017 році. Відповідний договір 13 жовтня 2017 року КП “Киевстройреконструкция” уклало з ТОВ “Ягуар” (***), яке до кінця 2018 року за 16,89 млн гривень повинно було виконати ті ж роботи, що й за нинішнім договором ТОВ “Адамант”. Але сторони розірвали співпраця з-за змін у фінансуванні. Оплату ТОВ “Ягуар” не отримувало.

Загальна кошторисна вартість робіт по регулюванню рівня води озера Глінка в бюджеті Києва на 2017 рік становила 19,63 млн гривень, а в бюджеті столиці на 2020 рік була збільшена до 31,91 млн гривень. При цьому змінено і терміни виконання робіт. Їх перенесли з кінця 2020 року на кінець 2021 року.

Фінансування на ці роботи місто виділяв з 2017 року. У бюджеті Києва-2017 було закладено 17,34 млн гривень, у тому числі 50 тис. гривень на проектні роботи. У 2018 році коштів не передбачили, а в 2019 році виділили 133 тис. гривень на проектні роботи. У столичному бюджеті на 2020 рік на роботи по регулюванню рівня води озера Глінка заклали 7,4 млн гривень, у тому числі на проектні роботи – 169,2 тис. гривень.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “СК “Адамант” створено у 2010 році. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновник Петро Левченко, директор – Роман Топазлы.

До 2018 року в складі засновників “СК “Адамант” були ТОВ “Ютем-Інжиніринг”, ТОВ “Група будівельних компаній “Добробуд”, ТОВ “Шляхово-будівельне управління № 14” і корпорація “Укртрансбуд”. Бенефіціарами значилися Андрій Сталевий, Костянтин Будьонний і Олег Березовський. Раніше підприємство було зареєстроване в смт Бородянка Київської області, з 2017-го – у Мукачево Закарпатської області.

Раніше КВ повідомляла, що ТОВ “СК “Адамант”, ймовірно, входить у групу “Укрбуд”, яку пов’язують з депутатом Верховної Ради VIII скликання (позафракційний) і депутатом Київради VII скликання (фракція “УДАР-Солідарність”) Максимом Микитасем. Про причетність ТОВ “СК “Адамант” до “Укрбуду” говорить той факт, що компанія виконувала будівельні роботи на замовлення ТОВ “Укрбуд Інвест”, яке належить Максиму Микитасю. Крім того, у скасованому 6-мільярдний тендері на будівництво метро на Виноградар в 2018 році, ТОВ “СК “Адамант” як учасник в договорі оренди майна вказало, що підприємство “включено до складу Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”, і навіть надав номер відповідного свідоцтва.

ТОВ “СК “Адамант” бере участь у публічних закупівель з 2016 року. Загальна вартість договорів, укладених за їх результатами, перевищила 1 млрд гривень. З КП “Киевстройреконструкция” компанія уклала 6 договорів з урахуванням нинішнього на загальну суму 259,1 млн. гривень (дані Zакупівлі).

Нагадаємо, в березні 2020 року КП “Киевстройреконструкция” замовило за 90,86 млн гривень у ТОВ “СК “Адамант” проведення протизсувних робіт на схилі озера Глінка в районі провулка Академіка Філатова. Їх завершити ТОВ має до кінця грудня 2022 року

В день укладення договору на виконання робіт по регулюванню рівня води озера Глінка між КП “Киевстройреконструкция” і ТОВ “СК “Адамант” був підписаний ще один договір – на виконання комплексу протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк). Ціна договору склала 13,19 млн гривень. Роботи повинні бути виконані до кінця 2021 року.

КП “Дирекція по капітальному будівництву реконструкції “Киевстройреконструкция» було створено Київрадою у 2011 році. Основний вид діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Статутний капітал – 200 тис. гривень.

З серпня 2014 року КП очолює Ярослав Мусієнко. Підприємство підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, директором якого з липня 2017 року працює Дмитро Науменко. За сферу ЖКГ з вересня 2014 року відповідає заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

* КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (Код ЄДРПОУ: 37932233)

** ТОВ “Будівельна компанія “Адамант” (Код ЄДРПОУ: 36972558)

*** ТОВ “Ягуар” (Код ЄДРПОУ: 31571594)

КиевVласть

Інна Арас