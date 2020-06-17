В КМУ прорахували три варіанти розвитку подій з урахуванням другої хвилі пандемії

Кабінет міністрів України розглядає три альтернативні сценарії розвитку економіки України з урахуванням наслідків поширення коронавирусной інфекції COVID-19.

Згідно з заявою уряду, існує базовий сценарій, а також оптимістичний і кризовий. Про це, у вівторок, 16 червня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

«Оптимістичний сценарій передбачає швидке подолання поширення коронавирусной інфекції. Навпаки, кризовий сценарій передбачає розгортання другої хвилі COVID-19 або навіть глобальної фінансово-економічної кризи», — йдеться в повідомленні КМУ.

Так, відповідно до кризового сценарію, друга хвиля пандемії почнеться в наступному році і втягне світову економіку в тривалу рецесію. У цьому випадку, Кабмін прогнозує падіння ВВП в країні в 2021 році на рівні 5-7 відсотків з наступним помірним зростанням в середньому за період 2022-2024 роки на рівні 2,5 відсотка щорічно.

«Близько половини мігрантів повернуться на роботу за межами України. Безробіття буде зростати. Прогнозуються низькі обсяги інвестицій і споживання, що не дозволить вийти на допандемический рівень, а також уповільнення темпів нарощування обсягів експорту. Дефіцит бюджету буде рости», — описують кризовий сценарій чиновники.

Навпаки, за оптимістичним сценарієм прогнозується урядом прискорене зростання економіки вже починаючи з 2021 року, що дозволить в кінці 2024 року перевищити рівень розвитку 2019 року на 17,4 відсотка. Також, при сприятливому результаті, в середньому за період 2021-2024 роки зростання ВВП прогнозується на рівні 5,4 відсотка в рік з прискоренням росту до 6,5 відсотка в 2024 році.

«В цьому випадку більше 90 відсотків мігрантів повернуться на роботу за межами України. Безробіття буде знижуватися і вийде на допандемический рівень. Очікується швидке нарощування обсягів інвестицій, споживання та експорту. Дефіцит бюджету буде знижуватися і вийде на допандемический рівень», — прогнозують в КМУ.

У той же час в уряді ймовірність виконання оптимістичного сценарію вважають помірною — близько 30%, тоді як кризовий називають малоймовірним.

Базовий же сценарій — припускає середні показники.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів прогнозує зростання економіки України у другій половині 2020 року.