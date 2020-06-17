Зміни для водіїв за нерастаможенное авто: що чекає власників «евроблях»

Карантин – привід для введення певних послаблень і надання пільг. Депутати хочуть поповнити цей список законопроектом, яким пропонуються певні поступки для власників «евроблях».

Карантин – привід для введення певних послаблень і надання пільг. Депутати хочуть поповнити цей список законопроектом, яким пропонуються певні поступки для власників «евроблях».

Про які саме зміни для водіїв авто на іноземних номерах йдеться у проекті закону, – журналістка 24 каналу аналізувала разом з юристами.

Ослаблення для власників евроблях

У травні цього року в парламенті був зареєстрований законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування (№ 3542).У законопроекті передбачено, що тимчасово – на період 180 календарних днів – зупинити стягнення за виконавчим виробництвам щодо водіїв, які керували нерозмитненим вчасно авто. Також пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та закону «Про виконавче провадження» та надати можливість протягом 180 календарних днів, з дня вступу в силу, не застосовується відповідальність за керування водієм авто, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України.

Автори законопроекту пропонують не карати водіїв за:

порушені строки тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту;

транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності чи одержання доходів в Україні;

авто передано у володіння, користування людині, яка не ввозив його на митну територію України або не поміщав у митний режим транзиту.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його прийняття сприятиме:

створення правових передумов для розмитнення автомобілів з іноземної реєстрації, які раніше ввозилися на митну територію України;

комплексного врегулювання питання доступності для українців як нового, так і недорогого, але якісного вживаного транспорту з метою врахування інтересів усіх верств населення України.

Чергова законодавча спроба

Як зазначає адвокат АО «Місечко та партнери» Яна Квасниця, це вже не вперше законодавчий орган відстрочує збільшення штрафу за ввезення «евроблях». Про це неодноразово говорив і Президент України Володимир Зеленський.

Враховуючи кількість ввезених в Україну авто і ситуацію щодо невідповідності доходів звичайного українця і цін на ці авто, в порівнянні з європейськими країнами, а також розмір штрафів за прострочення строків ввезення авто, викликаних, зокрема, пандемією, маємо високі шанси, що парламент проголосує за цей законопроект, – вважає Яна Місечко.

Хоча, з іншого боку, поки існує дефіцит бюджету, а штрафи, як відомо, – це одне з джерел його наповнення.

На думку керуючого партнера ЮК Winner Ігоря Ясько, нинішня редакція проекту закону потребує значних змін, адже це не перший раз, коли для власників транспортних засобів на іноземній реєстрації, надавалася відстрочка для закінчення всіх митних формальностей.

У вересні 2019 року парламент вже брав схожий закон, яким відстрочив застосування фінансових санкцій до власників так званих «евроблях», однак, як бачимо станом на сьогодні, статистична ситуація з такими авто в Україні не змінилася.

Загалом, я повністю підтримую застосування штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері розмитнення авто на іноземній реєстрації, адже це додаткові надходження до бюджету держави, – каже Ігор Ясько.

Щодо даної редакції законопроекту, то на думку Ігоря Ясько в документ потрібно внести зміни, що стосуються ввезених авто і їх власників, які перетнули митний кордон України з 1 березня і під час дії карантину. Адже обмежувальні заходи у березні-травні значно обмежили роботу всіх державних і приватних структур, що у свою чергу створювало певні незручності для своєчасної розмитнення авто.