Касьянов: слід почати З Порошенком

Знайдеться тисяча причин, щоб його посадити. Розкрадання в особливо великих розмірах, корупція, несплата податків, невиконання обов’язків головнокомандувача, змову з ворогом, порушення Конституції, зрадництво, мародерство…
Посадіть Ющенка і Кучму. Першого за дурість. Другого за жадібність.
Дайте термін Кравчуку — за розкладання і знищення оживав було національного духу та національної ідеї.
А потім хай сядуть усі. Списком.
Нинішні і вчорашні. Великі і маленькі.
Олігархи, «політики», рішали, «патріоти», бандити, і не тільки.
Нехай сядуть усі. Але з Порошенком варто почати.