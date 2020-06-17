Касьянов: слід почати З Порошенком

Знайдеться тисяча причин, щоб його посадити. Розкрадання в особливо великих розмірах, корупція, несплата податків, невиконання обов’язків головнокомандувача, змову з ворогом, порушення Конституції, зрадництво, мародерство…

Посадіть Ющенка і Кучму. Першого за дурість. Другого за жадібність.

Дайте термін Кравчуку — за розкладання і знищення оживав було національного духу та національної ідеї.

А потім хай сядуть усі. Списком.

Нинішні і вчорашні. Великі і маленькі.

Олігархи, «політики», рішали, «патріоти», бандити, і не тільки.

Нехай сядуть усі. Але з Порошенком варто почати.