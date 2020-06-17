Саакашвілі розкритикував уряд Шмигаля: «Ось чому мене не пустили»

Міхеїл Саакашвілі розкритикував уряд України за рішення про введення нового «податку на смартфони». Техніка в країні може подорожчати на 5%. І виграють від цього дві приватні компанії.

Голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Михайло Саакашвілі різко розкритикував уряд за спірне рішення, передає сьогодні сайт «Диалог.UA».

Із заявою він виступив на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Саакашвілі обурений тим, що Мінекономіки України дозволив двом приватним компаніям стягувати збори з імпортерів ноутбуків, смартфонів, планшетів, телевізорів і навіть офісного паперу. Це збір за приватне копіювання користувачами контенту для виплати компенсацій правовласникам.

Експерти вважають, що за цією заходи вищеназвані категорії товарів в Україні, подорожчають приблизно на 5%.

«Ось чому лобістські групи не пустили мене в уряд.

Приймаються рішення на користь конкретних приватних інтересів і не приймаються рішення на користь держави», — сказав Саакашвілі.

Він висловив упевненість, що в уряді зміг би заблокувати таке рішення.

«Ті ж лобістські групи зараз намагаються перешкодити нам реформувати українську митницю і розгорнули проти нас вже цілу кампанію.

Якої сфери не торкнешся, вони скрізь засіли, скрізь вони заважають здійсненню загальноукраїнського інтересу на користь своєї кишені», — зазначив голова Нацради реформ.

Він закликав українців «прокинутися».