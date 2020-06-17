«Вічна мерзлота» виявилася зовсім не вічною

Насправді словосполучення «вічна мерзлота» — це, скоріше, для нас з вами, простих смертних. У сучасній науці його не дуже люблять, віддають перевагу говорити «багаторічна».

Нічого дивного: якщо мислити в масштабах геологічних епох, то уявлення про вічне дещо змінюються. Так от, давним-давно, а саме 60 мільйонів років тому, на білому світі ще не було ніякої мерзлоти. Ті часи називають термоэрой, і тривала вона 180 мільйонів років.

Це був, як пишуть дослідники, доісторичний рай з м’яким і теплим кліматом, який, загалом-то, мало відрізнявся в різних широтах. Вважається, що багато в чому таке приємне одноманітність досягалося за рахунок того, що всі материки в ту пору ще були злиті в єдиний суперконтинент Пангея і над ним йшла загальна циркуляція повітря. Та й парникових газів було досить багато в атмосфері. До речі, ця деталь трохи насторожує.

А потім мало-помалу пішов поділ. Антарктида назавжди розлучилася з Австралією і Південною Америкою, пішла подалі до полюса і навела свої порядки. Там, на полюсі, звичайно, сонце гріє менше і порівняно холодне повітря уже не повідомляється з повітрям над іншими частинами світу, як раніше. Виникає замкнута циркуляція. Намерзають льодовики. Так зрештою і вийшов той контраст, який ми спостерігаємо зараз: біля полюсів дуже холодно, на екваторі дуже жарко. Ми (поки ще) живемо в криоэру. Еру великих зледенінь.

Арктика, на думку вчених, остаточно замерзла приблизно два-три мільйони років тому. Порівняно недавно, погодьтеся. Разом у нас на сьогоднішній день в цілому 35 мільйонів квадратних кілометрів «багаторічної» мерзлоти. Чверть всієї земної суші. А якщо подивитися на шосту частину цієї суші, тобто на Росію, то не залишається ніяких сумнівів щодо того, в якій ері ми опинилися. Чи жарт: 60-65% території країни.

На загальну думку вчених, ці межі останнім часом непомітно уползают. І це катастрофа.

І чим далі до полюса, тим вище швидкість потепління. Відомо, що в Арктиці воно йде вчетверо швидше, ніж в усьому іншому світі.

На думку вчених, це замкнуте коло: нагріваючи лід темніє, а значить, поглинає більше сонячного світла і тепла.

З одного боку, теплий і м’який клімат — воно, звичайно, може і добре. А з іншого — поки що все наше життя тримається на холодної та твердої землі.

За словами наукового співробітника Центру з проблем екології та продуктивності лісів РАН Дмитра Замолодчикова, глибина «розмороженого» ґрунту на Півночі збільшується на сантиметр. І він переконаний, що побоюватися в цьому відношенні потрібно в першу чергу не парникових газів.

Нагадаємо, за версією «Норнікеля», у компанії земля пішла з-під ніг. Вірніше, з-під опор, на яких стояв величезний бак дизельного палива.

І ще в російській мерзлоті знаходяться скотомогильники, але це виявилося практично неможливо. В цілому можна сказати, що їх багато.

За даними документа Россільгоспнагляду, опублікованого в грудні 2019 року телеграм-каналом Mash, у країні — понад 17 тисяч поховань «біологічних відходів», з них три з гаком тисячі — з сибірською виразкою.

Тобто трупи тварин, які померли від цієї хвороби. При цьому треба розуміти, що спори сибірської виразки зберігаються в останках століттями і залишаються, так би мовити, готовими до використання. І захищає від них саме промерзла земля. Вона їх консервує. І відтавання грунту, в якій вони лежать, означає розкриття цих сховищ.

Такі випадки вже були. Приміром, у 2016 році на Ямалі. Тоді загинув 12-річний хлопчик, захворіло понад 20 осіб, довелося спалити 2,5 тисячі останків полеглих оленів. Мікробіологи заявили, що причина спалаху — розкритий через спеку скотомогильник.

І взагалі в «морозильнику», який працює мільйони років, може виявитися досить багато несподіваного.

Розморожування якогось страшного стародавнього вірусу Дмитро Замолодчиков вважає малоймовірною подією, а от з допотопними бактеріями на півночі, за його словами, вже доводилося стикатися. Біолог розповів про те, як їх свого часу досліджував його колега професор Давид Гиличинский.

Вважається, що вічне — вибачте — багаторічна мерзлота за мільйони років накопичила півтора трильйона тонн вуглецю, і це вдвічі більше, ніж є зараз в атмосфері. Поки грунт сковує лютий мороз, цей вуглець лежить безтурботно. Але як тільки земля нагрівається, в ній починається бурхлива життєдіяльність.

Бактерії починають переробляти цей вуглець і перетворювати його на вуглекислий газ. І це особливо помітно взимку, підкреслив біолог, — взимку немає фотосинтезу, тобто рослини поглинають СО2 і не виділяють кисень. Тому така проблема актуальна саме для північних регіонів. Втім, учений додав, що поки основний «постачальник» вуглекислого газу в регіонах багаторічної мерзлоти — все-таки не земля, а людська діяльність.