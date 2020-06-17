У Великобританії заявили про прорив у лікуванні COVID-19

За словами вчених, препарат під назвою “дексаметазон” може виявитися “напрочуд дешевим” засобом боротьби з пандемією коронавірусу. Дослідження провели із залученням 2104 пацієнтів.

Зараз у всьому світі йде розробка і випробування ліків та вакцини від коронавірусу

Британські науковці, які працюють над пошуками ліків від хвороби Covid-19, викликаної новим коронавірусом, заявили у вівторок, 16 червня, про “великий прорив” у своїх дослідженнях під час роботи зі стероїдом під назвою “дексаметазон”.

Так, дослідження, участь у якому взяли 2104 пацієнти, показало, що вживання дексаметазону у невеликих дозах на третину зменшило кількість смертей серед тих, хто був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів. І вп’ятеро зменшило кількість померлих серед пацієнтів, які використовували кисневі маски. Ці результати дослідники назвали “великим проривом”, який “врятує життя”.

За словами Мартіна Ландрей з Оксфордського університету, одного з керівників дослідження, дексаметазон може виявитися “напрочуд дешевим” засобом боротьби з пандемією коронавірусу, передає агенція dpa.

Його колега, професор Пітер Хорбі заявив, що дексаметазон це – “перші ліки, що продемонстрували поліпшення показників виживаності при COVID-19”.

Синтетичний глюкокортикостероїд дексаметазон був отриманий ще в кінці 1950-х років. Його використовують для лікування ревматоїдного артриту, астми, запалення очей і лікування пацієнтів з набряком мозку. Стероїд вводять внутрішньовенно або дають у формі таблеток.

Зараз у всьому світі йде розробка і випробування ліків та вакцини від коронавірусу. Поки масове виробництво ліків від захворювання ще не почалося, медики використовують для лікування препарати, які вже існують на ринку.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 16 червня у Великобританії коронавірусом інфікувались майже 300 тисяч людей, понад 41 тисячу загинули від коронавірусної хвороби.