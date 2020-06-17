Російська наука — це смертельно небезпечно

Продовжимо, Ілон Маск. 78-річного вченого Валерія Митько, що спеціалізується на Арктиці, звинуватили у державній зраді. Вчений запевняє, що просто прочитав лекцію в одному з китайських університетів. Як тобі таке? Ось це і є наші наукові новини.

Як вірно відзначають злі язики, у нас не може бути ніякого SpaceX, тому що зараз Маск ще б доматывал перший термін через PayPal.

Російська наука — це просто мало і бідно, це смертельно небезпечно. В якій ще країні державне інформагентство може написати статтю «Гучні справи про держзраду у ставленні вчених космічної галузі за останні 20 років»? У нас — будь ласка.

У США — гучні досягнення, а у нас — гучні справи. Ось і вся різниця.

Як їх фабрикують? Дуже просто. Півтора року ФСБ стежить за вченим, риється в його багажі і врешті-решт знаходить привід для справи. Це означає, що стежать не тільки за конкретним фахівцем по Арктиці, просто йому на цей раз не пощастило, у кого-то зірочки набухлий і зачесалися.

Російська наука: від тюрми і суми не зарікайся.

Натомість, як сказав довічний президент Ст. Ст. Путін, у нас будуть контр-гіперзвукові ракети. А ще флогістон, тахионы і тваринний магнетизм. Так переможемо.