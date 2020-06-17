Велике будівництво в маленькій голові Зеленського: сумні думки

Президент Володимир Зеленський вирішив виходити з кризи з допомогою «Великого будівництва» на 100 млрд грн в 2020 році.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці редактор «БизнесЦензора» Сергій Головньов.

Приблизно ясно хто, але не зрозуміло як, переконав його в тому, що це буде відмінним PR-ходом. От якщо зробити реальну реформу судової та правоохоронної систем, то олігархи почнуть тебе мочити на телеканалах. І країна відчує цю реформу через 3-5 років. А дороги вже в кінці року будуть видні всім, хто на них їздить.

Цікаво, що у світовій історії це вже було.

У 1932 році, коли в США вирувала «Велика депресія», президентом став Франклін Рузвельт. Суть кризи в штатах полягала в тому, що в країні перестали водиться гроші.

Купа народу (в основному городян) взяли гроші в кредит і віддали їх брокерам, щоб ті спекулювали на фондовій біржі і давали величезний прибуток. Його повинно було вистачити брокерам, банкам на погашення кредитів і громадянам.

В результаті утворився мильна бульбашка, надуваемый фіктивними компаніями, акції яких росли в ціні. Хоча у компаній не було активів, продукції, технологій, допстоимости і т. д.

Коли міхур лопнув в «чорний четвер» у жовтні 1929 року, настала криза. Як листя по осені, зі своїх номерів у готелях почали падати брокери, банки (яких тоді в США було під 25 тис.) почали лопатися. Промпідприємства закривалися. 12 млн городян втратили роботу.

Фермерські господарства не могли продати свою продукцію, тому що в покупців не було грошей. Ціна на с/г продукцію падала, фермери розорялися.

Тоді Рузвельт придумав «Новий курс», який, серед іншого, містив «Велике будівництво». В першу чергу, щоб зайняти мільйони безробітних на будівництві доріг, аеродромів, мостів.

Рузвельту потрібно було «накачати попит» – зробити так, щоб у людей з’явилися гроші, і вони почали споживати товари і послуги. Це тягне за собою зростання цін і виробництво. Шестерінки економіки крутяться. Тоді «Велике будівництво» була — такий собі «ключ запалювання» для економіки.

Увага питання: чому ситуація в США в 1933 році відрізняється від ситуації в Україні у 2020 році?

1. У 30-х роках будівництво інфраструктури здебільшого проводилося за допомогою кирки і лопати. Дійсно, багато іммігрантів готові були махати лопатою, щоб прогодувати свої сім’ї.

У 21 столітті дороги будує техніка. Аргумент про те, що «Велике будівництво» ліквідує безробіття, притягнутий за вуха. Колеги казали, що зарплатний фонд у вартості будівельних підрядів складає всього 5% (доказ в коментах).

Та й не підуть барбершоперы, офіціанти і менеджери з продажу міст будувати дороги. Швидше до Польщі поїдуть. Там хоч заробітки більше.

2. У США 30-х Рузвельт відв’язав курс долара від золотого стандарту. У країні були вільні гроші. Не було консолідованого Пенсійного фонду. А в Україні грошей немає.

До кінця року нас чекає величезна бюджетна діра. Бо впав імпорт і споживання, знизилися ціни на енергоресурси. Знизилося надходження ЄСВ і ПДФО від легальних робочих місць. Все це може призвести до того, що дефіцит Пенсійного фонду не буде чим наповнити. А негатив від невиплат пенсій – набагато гірше, ніж позитив від наявності доріг.

3. Що об’єднує сьогоднішню Україну і США 90 років тому – так це корупція. Тоді велике будівництво закінчилася посадкою десятків махінаторів. У нас навряд чи когось посадять, але про те, що з цієї будови добре «прикурят» найбільші підрядники, не сперечаються навіть її ініціатори.

«Ну і вкрадуть 30%, а дороги-то залишаться…», — кажуть вони.

Посилює ці побоювання історія з обмеженням пулу компаній шляхом посилення умов участі в тендерах. В результаті утворився картель з десятка гравців, який опанує велику частину з цих 100 млрд грн.

4. Так вийшло, що від різких рухів в Україні обов’язково виграють її «закордонні друзі» і олігархи. В даному випадку, із-за різкого нарощування закупівель бітуму для будівництва доріг, хорошу маржу отримають постачальники бітуму з Білорусі та «Укртатнафта» (УТН) Ігоря Коломойського – єдиний виробник бітуму в Україні.

І це не той випадок, коли «вітчизняний виробник збільшить інвестиції». УТН постійно прагне отримати «регуляторні плюшки»: мита на імпорт з РФ, вирівнювання акцизів, дешеву нафту «Укрнафти», ніби як збільшує виробництво. Але кожен рік УТН показує збитки, щоб не платити дивіденди на 40% акцій, що належать державі через «Нафтогаз».

Альтернатива. Вже якщо хочеться «запалити» економіку вливанням грошей в інфраструктуру, закупіть на ці гроші рухомий склад для УЗ у «Крюківського вагонобудівного заводу» Приходько і громадський транспорт для міст-областников. Для цього є пул виробників в країні: «Богдан» Гладковського, ХТЗ Ярославського, державні Південмаш і Антонов, більш дрібні приватні «Електрон» у Львові, «Татра-Південь» в Одесі.

Ці гроші підуть українським виробникам, які куплять сталь у Метінвесту Ахметова, колеса у Інтерпайпу Пінчука, підшипники у УПЕК Гіршфельда. Все це запустить виробничі ланцюжки, в яких закладені зарплати, податки і допстоимость, яка залишиться в Україні.

Але замість цього 100 млрд грн освоять десяток компаній на імпортній техніці і бітумі. Але хто буде їздити по цих дорогах без зростання промисловості? І як з них выколупывать пенсії в кінці року?