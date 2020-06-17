Ліберальна антиукраїнська гниль — вона ж влада ЗЕ — добралася і до освіти, — Тягнибок

Думають, як скасувати ЗНО, щоб відновити хабарництво при вступі до внз. Збираються змінити закон про освіту, щоб догодити фанатикам «російського світу» (скасувати обов’язковість навчання державною мовою у середніх і старших класах).

Готуються призначити міністром освіти Шкарлета (эксрегионала, соратника Табачника і кандидата в депутати від БПП)! І вже зараз знищують кадровий склад у навчальних закладах!!!

Про це обурено пише в блозі УП голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Педагоги звертаються за допомогою і розповідають: прикриваючись карантином, ці «рехворматоры» обрізали зарплати у вузах! Викладачів посадили на голі оклади розміром 6 тис. грн !!!

Заявили, мовляв, дистанційно працюється легше, бо нема за що платити більше…

А вже з вересня, з нового навчального року частина предметів в онлайн збираються перевести і в школах! Причому, не тільки на час карантину, якщо він ще буде, а на постійній основі!

В результаті вчителям також уріжуть зарплати, хоча вони і зараз мізерні (!!!), а багатьох — взагалі скоротять!

Але Авакову в черговий раз доплатити 2,7 млрд грн є, а на освіту — немає?! Варто ще згадувати про 4 тис. дол. вчителям, які вони обіцяли на виборах?

Це вже не малоросійство, а не тупість і не бездарність. Це відверто антиукраїнська діяльність.

Тому можуть не сумніватися — тут спрацює закон фізики. Чим більше буде дія — тим великим здається протидія, чим більше вони будуть знущатися над Нацією — тим сильніше Нація вдарить у відповідь.

P. S.: Є така народна українська приказка: заочно добре тільки в тюрмі сидіти. Будуть мати всі шанси перевірити, якщо доведуть до кінця ці «реформи».