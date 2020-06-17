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Мер Черкас заявляє, що справа проти нього закрита

17.06.2020

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявивши, що єдине порушення проти нього кримінальне провадження закрите.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши фотокопію офіційного листа з Офісу генерального прокурора.

 

“Єдине кримінальне провадження, порушення проти мене скандальним експрокурором області Сергієм Овчаренком, закрите. Інших кримінальних проваджень, у яких містяться дані про притягнення мене до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного чи обвинуваченого, не встановлено”, – йдеться у дописі.

Лист з Офісу генпрокурора він отримав у відповідь на свій запит.

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